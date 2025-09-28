Partido finalizado: Olimpia (2) – (0) CD Choloma

Olimpia ya mira por el retrovisor a sus rivales, ayer en una victoria muy trabajada, pero sin sufrir más de la cuenta, se alejó en el liderato al derrotar 2-0 al CD Choloma FC, en un pulso celebrado en Tegucigalpa y que dio por finalizada la jornada 12 del certamen liguero.

El albo sumó 24 puntos merced a un gol de Jerry Bengtson que ya suma 203 en su cuenta personal y otro de Jorge Álvarez al 82’.

LAS ACCIONES

La jornada 12 del torneo Apertura, finalizaba con el partido entre el Olimpia y CD Choloma en la capital, con un albo relajado en la primera posición, pero intentando alejarse de sus más cercanos perseguidores, ante un visitante que no la pasaba nada bien en el torneo, en la décima posición y con dos bajas de peso a última hora como la de Mario Martínez y Luis Contreras.

Así las cosas y con antecedente del 7-2 a favor del albo en la primera vuelta, el técnico Jorge Pineda tomó sus precauciones desde el inicio, tratando de mostrar otra versión, pese a esto el capitalino no tardó mucho en llegar al 1-0 con un gol de Jerry Bengtson al 07’. La visita no pintaba bien para el “maquilero”.

Después del gol, el “león”, al parecer cayó en un relajamiento total, le cedió la redonda al cholomeño y este al 29’, tuvo una clara ocasión, que Bryan Castillo desaprovechó en un mano a mano con Edrick Menjívar.

Hay que reconocer que completados los primeros 45 minutos, fue el cuadro visitante que terminó mejor, con mayor posesión de pelota, no obstante, con criterio desordenado.

Superado en los últimos minutos y al ver que el gol no era garantía de triunfo, el técnico Eduardo Espinel decidió mover su banquillo en la complementaria, intentando dar mayor movilidad con el ingreso de Álvarez, Pinto, Chirinos y Arboleda, el partido creció en intensidad, resultaba parejo y ambos equipos generaron peligro en ambas porterías.

Pero fue el Olimpia que pegó el segundo golpe, porque al 82’, Jorge Álvarez, prácticamente sentenció la batalla, al decretar el definitivo 2-0, que bastó para que se alejaran en la punta, sacándole 4 puntos a sus más cercanos competidores. (CR)

FICHA TÉCNICA

ALINEACIONES:

OLIMPIA: (2) Edrick Menjívar, Carlos Sánchez, Facundo Queiroz (Emanuel Hernández 45’), José García, Edwin Lobo, Jamir Maldonado (Jorge Álvarez 46’), Agustín Mulet, Maynor Arzú (José Pinto 68’), Kevin López (Michaell Chirinos 78’), Dereck Moncada y Jerry Bengtson (Yustin Arboleda 68’).

Técnico: Eduardo Espinel

Goles: Jerry Bengtson (07’), Jorge Álvarez (82’)

Amonestados: Jerry Bengtson, Dereck Moncada, Agustín Mulet

Expulsados: No hubo

Árbitro: Allan Ordoñez

Estadio: “Chelato Uclés”

CD CHOLOMA (0) – Jeison Truque, Milton Núñez, Jonathan Córdoba , Jordi Franco (Edy Palma 68’), Bryan Castillo (Wilfredo Diaz 68’), Yethson Castillo (Luis Núñez 87’), Marco Aceituno, Johnny Leverón , Brian Félix (Russel Arias 87’), Julio Bernárdez Janler Bermúdez

Técnico: Ernesto Pineda

Goles: No hubo

Amonestados: No hubo

Expulsados: No hubo

Noticias Patrocinadas