En debut de Rubilio Castillo, Marathón quiere recuperar la cima

La segunda vuelta inicia con un atractivo partido entre Marathón y Victoria en el estadio Yankel Rosenthal, en donde los centenarios verdolagas harán debutar a su goleador Román Rubilio Castillo.

En el segundo juego del día, en el Carlos Miranda de Comayagua, Génesis espera a los Lobos de la UPNFM y en Juticalpa, el Olancho FC mide fuerzas con Real España

La jornada concluye el domingo, cuando Platense se estrena en casa, el estadio Excélsior de Puerto Cortés, recibiendo al Juticalpa, mientras en el Nacional, Olimpia espera al CD Choloma.

MARATHÓN VRS VICTORIA

Es un partido doblemente atractivo, ya que Marathón busca el liderato del torneo ante el sotanero, Victoria, en el debut del nuevo goleador «verdolaga», Román Rubilio castillo, quien esperó cuatro fechas para debutar y buscar sus primeros goles. Los «verdes» tuvieron una buena primera vuelta y espera mantenerse en esa, mientras Victoria, busca lo contrario, levantar y alzar vuelo, luego de una pésima primera vuelta

DATOS HISTÓRICOS:

En la primera vuelta, jugando en el estadio Ceibeño, el Marathón gano 3-0 con goles de Alexy Vega (23) y Nicolás Messiniti.

GÉNESIS VRS. UPNFM

Lobos tuvieron una buena primera vuelta y hoy que visitan al Génesis en Comayagua, tratarán de sumar tres puntos para permanecer en zona de clasificación, aunque el partido luce parejo en el inicio de la segunda vuelta.

DATOS HISTÓRICOS:

En la primera vuelta, jugando en Choluteca, los Lobos triunfaron 2-1 con goles de Geremy Rodas y José Raúl García. Descuento policial de Joshua Nieto.

OLANCHO VRS REAL ESPAÑA

Para Olancho es una gran revancha, ya que únicamente perdieron contar Real España y desde allí ha mantenido un invicto de nueve fechas, por lo que ahora en casa la obligación es cobrar la deuda en una etapa adonde los olanchanos son el trío de líderes del torneo, máxime que la realeza guardará algunos jugadores para jugar el partido decisivo en Panamá por al Copa Centroamericana

DATOS HISTÓRICOS

En la primera vuelta jugando en el estadio Morazán, Real España ganó 4-1 con goles de Yeison Moreno, Gustavo Sousa, Bryan Moya y Dixon Ramírez, mientras el descuento de Potros de Alex López de penal. (GG)

MARATHÓN VRS. VICTORIA

Sábado 27 de septiembre del 2025

Estadio: Yankel Rosenthal, SPS, 3:00 p.m.

Transmite: Deportes TVC

GÉNESIS VRS. UPNFM

Sábado 27 de septiembre del 2025

Estadio: Carlos Miranda, Comayagua, 5:15 p.m.

Transmite: Deportes TVC

OLANCHO VRS REAL ESPAÑA

Sábado 27 de septiembre del 2025

Estadio: Juan Ramón Brevé, Juticalpa, 7:30 p.m.

Transmite: Deportes TVC

