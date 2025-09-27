“Potros” no pudieron saltar a la cima

En el tercer partido de la fecha 11 del torneo Apertura, el Olancho FC y Real España igualaron 1-1 en el renovado estadio Juan Ramón Brevé Vargas de la ciudad de Juticalpa.

Los de casa dejaron escapar una clara oportunidad de poner líderes del certamen luego del empate de Marathón, ante un conjunto aurinegro que terminó sin un jugador menos y que llegó pensando más en su compromiso de Concacaf de mitad de semana.

La paridad deja terceros a los de Olancho con 20 puntos y sextos a los sampedrano con 15 unidades.

En el primer tiempo los “potros” fueron amos y señores del encuentro y aprovecharon que el técnico Jeautin Campos mandó un equipo con varios estelares ausentes, pensando en la vuelta de la Copa Centroamericana ante el Plaza amador en Panamá.

Marlon Ramírez al minuto 15 dio un aviso a Luis López, pero el meta sampedrano salvó.

En la segunda jugada el “Machuca” no falló, se quitó la marca de Devron García y con un disparo elevado puso el 1-0 de las acciones.

Los de casa tuvieron para ampliar el marcador en tiro libre de Alexander López que desvió López.

Para el complemento Campos metió a sus titulares Darixon Vuelto, Dixon Ramírez y al panameño Daniel Aparicio, modificaciones que dieron frutos porque tras el pitazo de arranque empataron las acciones.

Yeison Moreno por la derecha centro para el canalero Aparicio quien de cabeza puso el 1-0.

A los 80 minuto “Buba” López fue expulsado por tapar un remate de Ángel Villatoro fuera del área. En los minutos finales “potros” buscó con todo el gol del triunfo con remates de larga distancia al meta Onan Rodríguez, quien se mostró seguro en los pocos minutos de juego.

Alineaciones:

Olancho FC (1): Harold Fonseca, Óscar Almendarez, Juan Lasso, Yeer Gutiérrez, Deyron Martínez, Alexander López (Henry Gómez 60’), Yeison Mejía (Denis Andino 60’), Rodrigo de Olivera (Ángel Villatoro 80’), Juan Delgado, Omar Elvir (Carlos Small 90+4’) y Marlon Ramírez.

Goles: M. Ramírez (23’)

Amonestados: Y. Gutiérrez (90’), D. Andino (90+7’)

Expulsados:

Real España (1): Luis López, Ever Alvarado (Daniel Aparicio 45’), Devron García, Bryan Moya (Onán Rodríguez 80’), Yeison Moreno (Jhow Benavidez 75’), Wesly Decas, César Romero (Darixon Vuelto 45’), Edson Palacios, Carlos Mejía, Daylor Cacho (Dixon Ramírez 45’) y Anfronit Tatum.

Goles: Y. Moreno (45’)

Amonestados: D. Martínez (36’), J. Campos (72’)

Expulsados: L. López (80’)

Árbitro: Nelson Salgado

Estadio: Juan R. Brevé

Noticias Patrocinadas