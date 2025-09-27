Marathón no pudo con Victoria

Marathón desaprovechó una gran oportunidad de recuperar el liderato del torneo Apertura al empatar de local 1-1 ante el Victoria, en juego celebrado en el estadio Yankel Rosenthal y que abrió la segunda vuelta del certamen.

Con la paridad los verdes siguen segundos en la tabla con 20 puntos, mientras que los “jaibos” se mantienen últimos en la tabla con 4 unidades.

ACCIONES

El partido tuvo un intenso inicio con goles tempraneros y dos equipos buscando con todo le triunfo.

Los verdes al minuto 3 abrieron el marcador por intermedio del argentino Nicolás Messiniti quien llegó a cerrar un centro de Jaylor Fernández.

La alegría para los de casa fue efímera, Allan Banegas de larga distancia apenas dos minutos después venció al panameño César Samudio para el 1-1.

Luego los porteros se lucieron en ambos marcos, Samudio desvió un remate de Yair Delgadillo y el “colocho” Martínez estrelló el balón en el horizontal; el colombiano Humberto Acevedo hizo lo propio en disparos del panameño Iván Anderson y de Isaac castillo.

El 2-1 a favor de Marathón llegó al minuto 33 con una chilena de Rubilio Castillo que no pudo contener el cafetero. Mejor debut con los sampedranos no pudo tener el artillero catracho que celebró a lo grande su gol y su regreso a la liga.

En el segundo tiempo la intensidad de las acciones no bajó, ambos equipos siguieron con su buen rendimiento buscando el arco rival.

Victoria enmudeció el Yankel Rosenthal con gol de Walter Martínez al minuto 57 para el 2-2 de la tarde.

Los ceibeños se quedaron con un jugador menos al minuto 68 por una roja directa de Elvin Oliva, diferencia que no aprovechó el equipo de casa para llevarse el triunfo.

Al final Marathón se llevó un amargo empate que le impide saltar al liderato, mientras que Victoria sumó un punto de oro en su objetivo de salir del sótano.

Alineaciones:

Marathón (2): César Samudio, Javier Rivera, André Orellana, Iván Anderson, Kenny Bodden; Francisco Martínez (Luis Arriaga 85’), Damin Ramírez (Tomas Sorto 75’), Isaac Castillo (Jonathan Bueso 85’), Jaylor Fernández (Cristian Sacaza 60’), Nicolás Messiniti y Rubilio Castillo (Alexy Vega 60’).

Goles: N. Messiniti (3’) y R. Castillo (33’)

Amonestados: J. Rivera (81’)

Expulsados: A. Orellana (82’)

Victoria (2): Humberto Acevedo, Pablo Cacho, Allan Banegas, Yair Delgadillo, Walter Martínez (Dester Mónico 75’), Avner Portillo (Carlos Matute 71’), Rodolfo Espinal, Wisdom Quayé, Ángel Barrios (Elvin Oliva 45’), Oscar Suazo (Samuel Card 45’) y Luis Hernández (Carlos Bernárdez 45’).

Goles: A. Banegas (5’) y W. Martínez (57’)

Amonestados: R. Espinal (50’), A. Banegas (86’)

Expulsados: E. Oliva (68’),

Árbitro: José Valladares

Estadio: Yankel Rosenthal

