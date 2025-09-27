Partido finalizado: Génesis PN (2) – (3) Lobos UPNFM

Con una feroz remontada en la segunda parte, después de venir de abajo en el marcador, los Lobos de la UPNFM, al final se adjudicaron una merecida victoria al derrotar 3-2 al Genesis PN, en un atractivo compromiso celebrado ayer en el estadio Carlos Miranda de Comayagua.

LAS ACCIONES

El inicio de la Jornada 12 de la Liga Nacional, reunía a dos equipos con necesidades similares, un Génesis PN obligado a ganar para salir de incómodo noveno lugar, ante un Lobos UPNFM en octavo puesto, pero tratando de meterse a puestos de liguilla por lo que la victoria era más que necesaria.

Con estos ingredientes fue la “manada” que tomó la iniciativa y ya al 07’, se perdía una clara ocasión mediante Andy Hernández que la voló frente al meta Ronaldo Balanta.

Hay que reconocer que a los trece minutos el encuentro se suspendió por unos minutos, debido a la amenaza de tormenta eléctrica y tras 15 minutos de espera ambos equipos saltaron decididos al ataque, el conjunto naranja llevó la iniciativa, con el atacante Roberto Moreira, pero también lo hizo el equipo “canino” que después de perderse dos claras ante el meta Valladares, logró la conquista del 1-0, con un autogol de Andy Hernández cuando se jugaba el último minuto de la primera parte.

Herido en su amor propio el equipo de Salomón Nazar, se fue con todo en busca de la igualada y su insistencia dio sus frutos porque al 62’, José García hizo justicia en el marcador al decretar el 1-1, con un sorprendente zapatazo desde fuera del área.

Pero no fue todo porque al 68’ y al 78’ en una impresionante reacción los Lobos de la UPN se pusieron a ganar 3-1 con goles de Roberto Moreira y Kilmar Peña respectivamente.

Al final Génesis FC descontó en el marcador 3-2, con gol de Carlos Arzú al 90’ ,pero la reacción fue tarde y todo estaba para que el equipo estudioso sumara una justa victoria en su visita a Comayagua. (CR)

FICHA TÉCNICA

ALINEACIONES:

GÉNESIS PN (2) – Ronaldo Balanta, Cristopher Fonseca, Antonio Polidoro, Edwin Maldonado, Gabriel Araujo, Héctor Castellanos, Heber Núñez (Marvin Maldonado 71’), Juan Pérez (Denilson Núñez 46’), William Moncada (Josué Palma 58’), Ángel Tejeda, Jeffry Miranda (Carlos Arzú 58’)

Técnico: Fernando Mira

Goles: Andy Hernández (45+1’ autogol), Carlos Arzú (90’)

Amonestados: Gabriel Araujo, Denilson Núñez

Expulsados:

Árbitro: Luis Mejía

Estadio: Carlos Miranda, Comayagua, 5:15 p.m.

LOBOS UPNFM (3) – Celeo Valladares, Geremy Rodas, Luis López, Félix García, Enrique Vásquez, Juan Martínez (Kilmar Peña 46’), Roberto Moreira (Junior Padilla 78’), Cristhian Gutiérrez (Pedro Botay 70’), German Mejía (Eliú López 70’), José García, Andy Hernández (Marco Morales 46’)

Técnico: Salomón Nazar

Goles: José García (62’), Roberto Moreira (68’), Kilmar Peña (78’)

Amonestados:

Expulsados:

