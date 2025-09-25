Olimpia no se fía de los «brumosos»

A pesar de las múltiples bajas por lesión que presenta el Sport Cartaginés para recibir al Olimpia, los campeones nacionales no se fían y van con todo para traer media clasificación a Tegucigalpa, en un duelo de riesgo en el mítico estadio Rafael Fello Meza

El partido está pactado para las 8 de la noche, mientras la vuelta será una semana después en el Nacional.

SPORT CARTAGINÉS VRS OLIMPIA

El CS Cartaginés disputará por segunda vez los Cuartos de Final, tras asegurar su clasificación al terminar en el segundo lugar del Grupo C con un récord de 2-1-1 y un total de siete puntos.

Johan Venegas fue la gran figura del club brumoso en la Fase de Grupos, anotando cinco goles que lo colocan como el máximo goleador de la edición 2025 hasta ahora.

Olimpia será uno de los cinco equipos debutantes en los Cuartos de Final. Los Leones avanzaron a la Fase de Eliminación Directa tras ganar el Grupo D con 10 puntos y un récord de 3-1-0.

Jorge Benguché ha sido el principal referente ofensivo del club hondureño con cuatro goles, lo que lo ubica empatado en el segundo lugar entre los máximos anotadores.

DATOS HISTÓRICOS:

El único antecedente fue en la zona de Centroamérica de la Copa de Campeones de Concacaf de 1989, con un triunfo de 3-0 a favor de Olimpia en el estadio Nacional (GG)

COPA CENTROAMERICANA 2025: ESTADIO HORARIO

SPORT CARTAGINÉS VRS OLIMPIA

Jueves 25 de septiembre del 2025

Estadio: Rafael Fello Meza, Cartago, 8:00 p.m.

Transmite: ESPN Deportes, Disney +

Árbitro: Fernando Morón (Panamá)

