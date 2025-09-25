Olimpia saca ventaja en Cartago

Cartago.- Olimpia fue mejor y con justicia doblegó 2-1 a domicilio al Sport Cartaginés en el juego de ida de cuartos de final de la Copa Centroamericano realizado en el estadio Rafael Fello Meza.

Los goles “melenudos” fueron marcados por Michael Chirinos (9) y Jorge Benguché (38), mientras el descuento brumoso de Marco Ureña (69).

LAS ACCIONES:

Olimpia como es habitual, un gran visitante con señorío, con su juego físico en ataque que se imponía ante una endeble zaga del Cartaginés.

Producto de ese dominio visitante a través del juego del creativo Jorge Álvarez es que se pusieron en ventaja, en jugada de José Mario Pinto que definió Michael Chirinos, titular inesperado por lesión de última hora de Edwin Rodríguez, llegó sobrio a mandar el balón al fondo de la red de Kevin Briceño.

Ese gol fue un golpe duro para los locales, aunque Marco Ureña tuvo el empate casi de inmediato, enviando un balonazo al horizontal.

El gol no llegaba para los “brumosos”, más bien Olimpia hizo el segundo a pura fuerza en un balón que ganó el colombiano Yustin Arboleda y que definió bien Jorge Benguché a los 38 minutos.

En el segundo tiempo los locales con los cambios tomaron el mando el partido con una jugada que Mauro Quiroga le ganó en la altura a Menjívar que salió cazar mariposas, el balón lo terminó de meter el goleador Ureña al minuto 69.

Los locales apretaron, pero en desorden en una zaga que esta vez estuvo mejor ordenada, sosteniendo un resultado que les favorece para clasificarse a semifinales, ya que llevan la ventaja para la vuelta de la próxima semana en el estadio Nacional de Tegucigalpa.

Cartaginés lleva todo tipo de desventaja a la vuelta, por lo que deben igualar el marcador como mínimo para enviar el juego a los penales, y si no por diferencia de dos para eliminar al campeón hondureño, que nuevamente mostró su señorío en partidos internacionales. (GG)

FICHA TÉCNICA

SPORT CARTAGINÉS (1): Kevin Briceño, Marcelo Pereira, Everardo Rubio, Luis Flores, Diego González (Mauro Quiroga) (46), Diego Mesen, Suhander Zúniga (Bernald Alfaro) (46), José Mora (Claudio Mora) (46), Marco Ureña, Johan Venegas y Jesús Batiz (Daniel Castrillo) (89).

Goles: Marco Ureña (69)

Amonestados: Marcelo Pereira y Johan Venegas.

Expulsados: No hubo

OLIMPIA (2): Edrick Menjívar, Emanuel Hernández, Facundo Queiroz, Elison Rivas (Carlos Sánchez) (76), José Pinto (José García) (89), Michael Chirinos (Kevin López) (76), Jorge Benguché (Jerry Bengtson) (80), Kevin Guity, Yustin Arboleda (Agustín Mulet) (76), Jorge Álvarez y Axel Maldonado.

Goles: Michael Chirinos (9) y Jorge Benguché (38)

Amonestados: Edrick Menjívar y Carlos Sánchez

Expulsados: No hubo

Árbitro: Fernando Morán (Panamá)

Estadio: Rafael Fello Meza, Cartago

