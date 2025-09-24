Kervin Arriaga supera malestar y estará ante Getafe

El centrocampista hondureño del Levante, Kervin Arriaga, se ejercitó este miércoles con el grupo pese a haber abandonado el estadio Ciutat de València con unas molestias en la rodilla izquierda tras jugar ante el Real Madrid, en el partido de la quinta jornada de la Liga española disputado el martes.

Arriaga entró en el campo en el minuto 65 en sustitución de Uani Vencedor y se marchó del estadio con una venda en la rodilla izquierda.

Sin embargo, fuentes del club valenciano confirmaron que el hondureño se encontró bien en la sesión de este miércoles y, de este modo, podría jugar el sábado en Getafe.

Con esto las buenas noticias llegan también para el seleccionado nacional de Honduras que se alista para disputar los juegos eliminatorios ante Costa Rica y Haití el próximo mes de octubre , puesto que el volante es pieza vital en el esquema que utiliza el técnico Reinaldo Rueda