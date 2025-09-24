Juticalpa-Génesis cierran la vuelta

La primera vuelta del Torneo Apertura 2025-2026 de la Liga Profesional cierra con el partido del Juticalpa ante Génesis en el estadio Juan Ramón Brevé vargas.

Dicho partido es de la décima fecha, que fue reprogramado por la junta directiva de la Liga Nacional, que tendrá la particularidad el regreso de Juticalpa FC a su cancha, el Juan Ramón Breve Vargas.

JUTICALPA VRS. GÉNESIS

Juricalpa que pasa un gran torneo, espera a Génesis con la convicción de sumar los tres puntos para finalizar la vuelta con 18 puntos y cuarto lugar, detrás de Olimpia, Marathón y Olancho.

La misión de los «canecheros» es esa, pero Génesis busca primer triunfo en la era del portugués, Fernando Mira, por lo que pondrán difícil la tarea de los locales en un juego donde se podría ver un gran parido.

Para los de La Paz es vital ganar para alejarse de la zona de descenso y meterse en el pelotón que buscan la liguilla.

DATOS HISTÓRICOS:

Único antecedente en el estadio Juan Ramón Brevés, 21 de septiembre del 2024, empataron sin goles. (GG)

APERTURA 2025-2026: ESTADIO HORARIO

Y TRANSMISIÓN—MÁS PRONÓSTICO—

JUTICALPA FC VRS. GÉNESIS

Miércoles 24 septiembre 2025

Estadio: Juan Ramón Brevé, Juticalpa, 6:30 p.m.

Transmite: Deportes TVC

Árbitro: Yoni Sánchez

Noticias Patrocinadas