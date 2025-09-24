Bateador de los Guardianes de Cleveland sufre fracturas faciales

El bateador designado de los Guardianes de Cleveland, David Fry, sufrió múltiples fracturas faciales tras recibir un pelotazo en la cara de una bola rápida lanzada por el pitcher de los Tigres de Detroit, Tarik Skubal, la noche del martes.

Los Guardianes informaron este miércoles en un comunicado que las pruebas de imagen mostraron que Fry sufría «múltiples fracturas faciales y nasales en el lado izquierdo con un desplazamiento mínimo».

Se espera que se recupere por completo sin necesidad de cirugía, pero estará de baja entre seis y ocho semanas, lo que significa que no estará disponible si los Guardianes se clasifican para la postemporada.

Fry, de 29 años, intentaba hacer un toque cuando el lanzamiento de 159 km/h de Skubal lo golpeó en la cara. Tras el impacto, cayó al suelo, pero finalmente pudo dar unos pasos hasta un carrito para ser retirado del campo.

«Es muy duro», dijo Skubal, visiblemente conmocionado, después del partido. «Parecía que estaba bien al salir del campo, y esperemos que siga así. Sé que a veces estas cosas pueden cambiar, así que esperemos que esté bien».

Los Guardianes informaron que Fry había sido dado de alta del hospital y se encontraba descansando cómodamente.

Los dos equipos tienen previsto volver a enfrentarse este miércoles por la noche. (AFP)

