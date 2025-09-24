Partido finalizado: Real España (0)- (1) Plaza Amador

Una solitaria anotación de último minuto por intermedio de Ovidio López, fue suficiente para que el Plaza Amador dejara contra las cuerdas al Real España, tras derrotarlo 1-0, en un regular compromiso por la ida de Cuartos de Final de la Copa Centroamericana, celebrado ayer en el estadio Morazán.

LAS ACCIONES

Real España entraba a un terreno desconocido al debutar por primera vez en un partido de ida de los cuartos de final de la Copa Centroamericana, pero deseaba arrancar fuerte ante un Plaza Amador, equipo sensación en la fase de grupos liderando el Grupo A con 12 puntos con marca perfecta que metía miedo a cualquier rival.

Para el aurinegro era crucial obtener un buen resultado y preparar el camino para el juego de vuelta en Panamá, sin embargo, los primeros 20 minutos, fueron de posesión compartida, sin jugadas de peligro en ambas porterías, con dos equipos sin prisa y únicamente un disparo de José Murillo alertó al guardameta Luis López.

Completada la media hora el pulso siguió con idéntica partitura, dominio territorial para los canaleros, eso sí, sin generar peligro y la afición local comenzó a desesperarse, el compromiso se jugaba como en cámara lenta y la “maquina” aurinegra no aceleraba.

A partir de ahí, Real España al parecer intentó reaccionar y antes de finalizada la aburrida primera parte, tuvo dos claras por intermedio de Gustavo Moura al 34’ y al 42’, pero este mostró su pólvora apagada en un compromiso que no dejaba conforme a la clientela ahí presente.

Después de un primer tiempo para el olvido, con escazas emociones y ante su necesidad, el técnico interino del Real España Hugo Viegas, movió su banquillo y dio ingreso a Dixon Ramírez y Carlos Mejía, intentando dar la movilidad que los llevara a la apertura del marcador y subieron la intensidad, pero no tanto para hacer daño al bien plantado equipo panameño.

Y cuando todo indicaba que el marcador no se movía, tuvo que aparecer Ovidio López (90′) para decretar el 1-0 que certificó la victoria de Plaza Amador y el suplicio para el Real España que ahora va contra las cuerdas

al juego de vuelta el 1 de octubre en el estadio Rommel Fernández. (CR)

FICHA TÉCNICA

ALINEACIONES:

REAL ESPAÑA: (0) Luis López, Maylor Núñez, Daniel Aparicio, Devron García, Franklin Flores (Yeison Moreno), Jack Baptiste (Anfronit Tatum 74’), Jhow Benavídez, Nixon Cruz, Darixon Vuelto (Carlos Mejía 52’); Gustavo Moura (Carter Bodden 74’), Bryan Moya (Dixon Ramírez 46’).

Técnico: Hugo Viegas

Goles: No hubo

Amonestados: Bryan Moya, Carlos Mejía, Franklin Flores, Nixon Cruz

Expulsados: No hubo

Árbitro: Steven Madrigal

Estadio: Francisco Morazán

PLAZA AMADOR (1) – Samuel Castañeda, Aimar Sánchez, Omar Córdoba, Jimar Sánchez, Joel Lara, Jorlian Sánchez, Everardo Rose (Ovidio López 76’), Abdul Knight, Alberto Quintero (Ricardo Phillips 72’), José Murillo (Joamed Murillo 72’), Eric Davis

Técnico: Mario Méndez

Goles: Ovidio López (90’)

Amonestados: Aimar Sánchez

Expulsados: No hubo

