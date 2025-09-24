Juticalpa FC y Génesis PN cierran primera vuelta con empate

Los equipos Juticalpa FC y Génesis PN empataron 1-1 en partido reprogramado correspondiente a la jornada 10 del torneo Apertura de la Liga Nacional.

Con la paridad los clubes completaron la primera vuelta del certamen, los “cancheros” cerraron cuartos en la tabla con 16 puntos, mientras que los “caninos” son novenos con 9 unidades.

Fue un regreso agridulce del Juticalpa FC al estadio Juan Ramón Brevé, ya que los dirigidos por Humberto García a pesar que no perdieron, no tuvieron el rendimiento de otros juegos.

El partido inició con un Génesis PN volcado al ataque y buscando sorprender de inicio. Los ataques de los paceños pasaron todos por su capitán Ángel Tejeda, fueron cuatro remates de los cuales dos contuvo Denovan Torres y los otros rozaron el marco.

El equipo local tardó en responder y lo hizo por intermedio de Júnior Lacayo, quien remató frente al marco y el meta colombiano Ronaldo Balanta de puños salvó.

El 1-0 a favor del Juticalpa FC llegó en una polémica jugada donde el central Yoni Sánchez decretó lanzamiento penal tras una supuesta mano dentro del área de Ismael Santos. La falta la ejecutó el portero Denovan Torres de forma efectiva para el 1-0.

En el segundo tiempo los visitantes siguieron con su mejor rendimiento, Tejeda volvió a probar con fuerte disparo y Torres nuevamente salvó.

Tejeda tuvo sus frutos a los 64’ en una jugada colectiva donde recibió en el centro del área y esta vez fusiló al portero y puso el 1-1.

Génesis tuvo para remontar y llevarse la victoria en el último minuto, pero el delantero Carlos Arzú solo frente al marco no aprovechó al disparar desviado.

Alineaciones:

Juticalpa FC (1): Denovan Torres, Junior García, Josué Villafranca (Oscar Mendeza 80’), Cristhian Altamirano (Cesar Canales 75’), Elmer Güity, Júnior Lacayo (Luis Hurtado 75’), Roger González (Shalton Arzú 80’), Luis Garrido (Kelvin Matute 43’), Nicolás Gómez, David Mendoza y Yair Medrano.

Goles: D. Torres (45+2’)

Amonestados: C. Canales (76’)

Expulsados:

Génesis PN (1): Ronaldo Balanta, Ismael Santos (Josúe Palma 65’), Heber Núñez (William Moncada 60’), Ángel Tejeda, Edwin Maldonado, Héctor Castellanos, Denilson Núñez (Carlos Arzú 45’), Juan Pérez (Jeffry Miranda 60’), Cristopher Fonseca (Sebastián Riascos 85’), Gabriel Araújo y Antonio Polidoro.

Goles: A. Tejeda (64′)

Amonestados:

Expulsados: I. Santos (29’), G. Araújo (45’), A. Polidoro (86’)

Árbitro: Yony Sánchez

Estadio: Juan Ramón Brevé, Juticalpa

