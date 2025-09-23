Rubilio Castillo: «No fue fácil la sanción, pero estoy listo»

Rubilio Castillo por fin va a debutar con Marathón su cuarto equipo en Honduras y será el sábado ante Victoria, luego de cumplir una sanción de cuatro partidos por el incidente de la final del Torneo Apertura 2024-2025 cuando era jugador de Motagua.

«No fue fácil estar cuatro partidos suspendido, llegó el momento y el tiempo de Dios es perfecto. Vengo con muchas expectativas y sensaciones para este torneo», reconoció.

El goleador histórico de Motagua, llega ilusionado a Marathón: «Estoy muy agradecido con Dios. Creo que tengo una excelente oportunidad de poder demostrar con esta camiseta lo que puedo aportar, y tratar de dar lo mejor con el proyecto que ya ha iniciado con los demás compañeros», apuntó.

La ilusión es seguir siendo goleador en su nueva casa: «Dios nos dio la posibilidad de anotar muchos goles aquí. Ahora ya estoy de este lado, así que será el mismo entusiasmo, con la misma decisión de poder afrontar los partidos», agregó.

Sobre su nuevo entrenador, Pablo Lavallén, refirió: «Contamos con la confianza de él. Se gana entrenamiento tras entrenamiento, y bueno, ahora que tengo la oportunidad de poder disputar mis primeros minutos, hemos platicado mucho porque me ha hecho sentir que tiene esa confianza», apuntó.

Sobre la posibilidad de hacer dupla con Alexy Vega, consideró: «Sabemos las condiciones que tiene, y no solo con él, sino con todos en general. Sabemos que estamos jugando este semestre y hay muchas condiciones que explotar. Tenemos un buen plantel, así que solo nos falta darnos cuenta de ello».

Finalmente, su mente está puesta siempre en Selección: «Siempre está en mi pensamiento, por eso vine aquí: para pensar en la selección. Creo que para mí es importante». (GG)

