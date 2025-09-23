Motagua a durísima prueba en Costa Rica

Se abre el telón en el inicio de los cuartos de final de la Copa Centroamericana y Motagua, uno de los tres representantes por Honduras, tiene una durísima visita este martes en el estadio Alejandro Morera Soto, de Costa Rica, retando

nada más y nada menos, que al reinante bicampeón, Liga Deportiva Alajuelense.

Duelo de alto voltaje este día a partir de las 8:00 pm, en el primer juego de ida, donde las ´Águilas´ buscarán dar ese primer paso para llevarse un resultado que les permita meterse en las semifinales del certamen.

Los catrachos se instalaron desde el domingo en tierras “ticas” y de la mano del entrenador Javier López, quieren mantener su paso invicto, tomando en consideración que llegan con 9 partidos sin conocer la derrota, 7 de ellos por la Liga Nacional de Honduras y 2 por la Copa Centroamericana.

Previo a este duelo, el técnico español se declaró motivado, no solo porque cuenta con plantel completo al recuperar a Luis Santamaría, Riky Zapata y Christopher Meléndez, sino porque a su juicio, esperan brindar su mejor versión y dar el paso definitivo en el juego de vuelta la próxima semana.

“No hay preocupación, tenemos un objetivo muy claro en Costa Rica que es hacer gol, mínimo empatar y máximo ganar, perder no está en nuestro presupuesto el martes es un encuentro a vida o muerte y seguro vamos a tener nuestra mejor versión” manifestó horas previas al duelo.

Por su lado, el entrenador del Alajuelense, “Machillo” Ramírez, también reconoce que va a una verdadera final, esto como motivación a la selección de Costa Rica de cara a los juegos eliminatorios ante Honduras.

“Será una final. Queremos sacar a Motagua y dar el empuje de motivación a la Selección “, comentó Machillo Ramírez.

Hay que señalar que uno avanzará a las semifinales y de paso obtendrá el boleto a la Copa de Campeones de la Concacaf. El perdedor esperará por un repechaje.

DATOS HISTORICOS

Alajuelense tiene una impresionante marca a su favor ante Motagua: está invicto y acumula seis triunfos con un empate en los siete partidos previos.

CUARTOS DE FINAL COPA CENTROAMERICANA 2025:

ESTADIO HORARIO, Y TRANSMISIÓN

ALAJUELENSE VRS. MOTAGUA

Martes 23 de septiembre 2025

Hora: 8:00 p.m.

Estadio: Alejandro Morera Soto

Transmite: ESPN

Árbitro: Ismael López/ México

