Olimpia a desplazar al Marathón

La primera vuelta se cierra con la jornada 11 del Torneo Apertura 2025-2026, con tres atractivos duelos este domingo, donde Olimpia intentará recuperar la punta del certamen, visitando al Victoria en el estadio Municipal Ceibeño a las 5:15 pm, antes a las 3:00 pm, Olancho FC, recibirá en el Juan Ramón Brevé al CD Choloma y cerrará la jornada el Real España, recibiendo a los Lobos de la UPNFM a las 7:30 pm en el estadio Morazán.

OLANCHO FC – CD CHOLOMA

Olancho FC, que ha sido la revelación del torneo, y que en su anterior duelo había saltado al tercer lugar, apostará por desplazar a Olimpia del segundo, esta tarde cuando en su remodelado escenario, reciba a un CD Choloma, con siete puntos, en el décimo lugar, pero que viene de ganar su último juego liguero ante el sotanero Victoria.

DATO HISTÓRICO

El compromiso de esta tarde marcará el primer enfrentamiento entre ambos en Liga Nacional, tomando en consideración que el Choloma FC, es el recién ascendido a la primera división.

OLIMPIA – CD VICTORIA

Luego de igualar 2-2 ante Olancho FC, Olimpia, de la mano de Eduardo Espinel en el banquillo, buscará en el inicio de la undécima jornada del torneo Apertura, arrebatarle el liderato a Marathón, que tendrá descanso en la competición, visitando al modesto Victoria, último en la tabla con tres enteros, saldo de un triunfo y ocho derrotas.

DATO HISTÓRICO

El dato más reciente entre ambos equipos, se registra del sábado 17 de mayo en la semifinal de vuelta del Clausura 2025, instancia para la que Olimpia se agenció un triunfo 2-1 ante el Victoria.

REAL ESPAÑA – LOBOS UPNFM

La jornada se completará con un Real España en mala racha y descendido a la octava posición con once unidades, reciba en el estadio Morazán a los Lobos de la UPNFM, que llegan en la séptima casilla con trece unidades, luego de igualar 2-2 en el juego por la jornada 10 ante el líder Marathón.

DATO HISTÓRICO

El último enfrentamiento, data del sábado 12 de abril cuando en choque por la décimo quinta jornada el Real España se impuso 2-1, con goles de Bryan Moya y Dixon Ramírez

APERTURA 2025-2026: ESTADIO HORARIO

Y TRANSMISIÓN

OLANCHO FC VRS. CD CHOLOMA

Domingo 21 de agosto 2025

Hora: 3:00 p.m.

Estadio: Juan Ramón Brevé

Transmite: TVC

Árbitro: Jefferson Escobar

VICTORIA VRS. OLIMPIA

Domingo 21 de agosto 2025

Hora: 5:15 p.m.

Estadio: Municipal Ceibeño

Transmite: TVC

Árbitro: David Cruz

REAL ESPAÑA VRS. LOBOS UPNFM

Domingo 21 de agosto 2025

Hora: 7:30 p.m.

Estadio: Francisco Morazán

Transmite: TVC

Árbitro: Armando Castro

