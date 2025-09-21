Mike Trout llega a 400 HRs en su carrera en MLB

El jonrón solitario de 147 metros al jardín central izquierdo, tras un sinker de 157 km/h del relevista de los Rockies, Jaden Hill, extendió la ventaja de los Angels a 3-0, mientras el club intenta romper una racha de ocho derrotas.

«Era una de las cosas que estaba en la lista al comenzar la temporada», dijo Trout, quien comenzó la temporada con 378 jonrones en su carrera.

“Estoy feliz de que haya terminado. Lo estoy disfrutando, obviamente. Es una lástima que mi familia no estuviera aquí, pero lo vieron por televisión. Mis hijos, mis dos hijos y mi esposa lo vieron por televisión. Mis amigos y mi familia en Nueva Jersey pueden dejar de mandarme mensajes para que batee el 400. Significa mucho para mí”, agregó.

El jonrón fue el décimo más largo en el Coors Field, famoso por su facilidad para bateadores, desde la llegada de Statcast en 2015 y el cuarto más largo de la carrera de Trout. También conectó un jonrón de 484 pies en abril, lo que significa que tiene dos de los tres jonrones más largos de la MLB esta temporada.

Después del partido, Trout recibió la pelota del aficionado que la atrapó. Trout le dio al aficionado, a su esposa y a sus dos hijos pequeños tres bates y dos pelotas autografiadas y, a petición del aficionado, jugó brevemente con él a la pelota en el campo.

«Cuando crezcan y se den cuenta, será un recuerdo increíble que el papá les contará a sus hijos, que lo vivirán», dijo Trout. «Sé cómo me sentí cuando fui a un partido de béisbol con mi papá».

Trout se convirtió en el 59no jugador en la historia de la MLB con al menos 400 jonrones y el tercer jugador en alcanzar la marca con el uniforme de los Angels, uniéndose a Dave Winfield y Vladimir Guerrero.

Además, es el quinto jugador en la historia en conectar al menos 400 jonrones y robar al menos 200 bases para su temporada de 33 años, junto con Willie Mays, Sammy Sosa, Barry Bonds y Alex Rodríguez. Entre los jugadores activos, solo Giancarlo Stanton ha conectado más jonrones en su carrera que Trout.

Alcanzó las 1,000 carreras impulsadas en su carrera en julio con su jonrón número 397.

Trout, con un promedio de bateo de .294 en su carrera, batea solo .229 esta temporada, aunque sus 22 jonrones y 59 carreras impulsadas son su mayor cantidad en tres años, tras sufrir temporadas acortadas por lesiones en 2023 y 2024.

Al llegar al partido del sábado, Trout solo había conectado un jonrón en sus 36 juegos anteriores.

«Disfruto jugando a este juego», dijo Trout. «Obviamente, habrá altibajos. Es parte de ello. Siempre será un trabajo duro. Eso es lo que me encanta. Te sientes un poco humilde cuando sientes que sales y tienes tanto éxito, pero luego pasas por momentos difíciles. Eso es lo que he estado pasando. Es bueno finalmente alcanzar esta marca». (ESPN Deportes)

