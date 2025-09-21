Barcelona a no fiarse del Getafe

El Barça de Hansi Flick recibe este domingo al Getafe, nuevamente como local en el Estadi Johan Cruyff en LaLiga 25/26.

Los culés llegan con poco descanso y bajas importantes, pero mentalizados en sumar otro triunfo

Los de Hansi Flick tendrán que jugar nuevamente en el Estadio Johan Cruyff su segundo partido como local en la temporada, a la espera de resolver las licencias operativas del Spotify Camp Nou en los próximos días. Para la quinta jornada, el conjunto azulgrana llega con tres ausencias de peso por lesión.

Al igual que en la jornada pasada, contra Valencia (6-0) y en el estreno en Champions ante Newcastle (1-2), los culés no podrán contar con Lamine Yamal, Gavi ni Alejandro Balde por lesión. El lateral espera recibir el alta médica esta semana, mientras el extremo y el mediocentro, con suerte, estarían disponibles para recibir al PSG el próximo 1 de octubre.

Además, el Barça llega con apenas 72 horas de descanso tras el duelo en Newcastle (jueves). El equipo regresó a Catalunya la tarde del viernes, con lo cual se esperan varios retoques en el XI de Flick. Más aún considerando que, entre semana, también habrá jornada de Liga.

Aunque se trata de un rival complicado, el Barça domina con autoridad el historial reciente ante Getafe. El balance en las últimas siete temporadas registra un pleno de victorias culés en suelo catalán, con un total de 17 goles a favor y solo 4en contra.

De hecho, los ‘azulones’ no le anotan al Barça como visitantes desde la tercera jornada de la 21/22 (2-1) y no logran sumar un punto en el feudo azulgrana desde la fecha 23 de la 17/18 (0-0). Para el duelo del domingo, los de José Bordalás llegan con un saldo de 3 victorias y 1 derrota, con 6 tantos anotados y 4 recibidos.

Los de Flick, en cambio, son el equipo más goleador del torneo, con 13 tantos en 4 partidos, seguidos por Real Madrid y Villarreal (ambos con 10, pero con un partido más). El Barcelona ganó 3 de 4 partidos, con un único pinchazo ante el Rayo en la jornada 3 (1-1).

En lo que va de 2025, el conjunto azulgrana ha disputado 23 jornadas de Liga, con solo una derrota y tres empates. La caída, de hecho, se produjo en casa ante Villarreal (2-3), ya con el título sentenciado en la penúltima fecha de la 24/25.

Entendiendo el contexto del partido, con poco descanso y un calendario muy exigente, Hansi Flick volverá a tirar del fondo de armario para enfrentar al Getafe. Pau Cubarsí irá al banquillo tras culminar con molestias el partido ante Newcastle. Eric García debería reemplazarle, aunque Andreas Christensen también tiene buenas opciones de entrar en el XI.

Joan García se mantendrá en el arco y, salvo sorpresa, también repetirán como laterales Jules Koundé y Gerard Martín. Frenkie de Jong y Pedri pueden repetir en la medular, aunque Marc Casadó y Marc Bernal están listos para sumar minutos si el míster lo precisa.

Como mediapunta, es probable que Dani Olmo vuelva a iniciar como suplente detrás de Fermín López, si bien el onublense no brilló en Inglaterra. Dos apuestas fijas en ataque serán Raphinha y Marcus Rashford, ambos de gran presente. Sobre todo el inglés, figura del debut en Champions.

Como ‘9’, está la duda de Ferran Torres y Robert Lewandowski. El ‘Tiburón’ fue titular en las primeras cuatro jornadas ligueras, mientras que ‘Lewy’ estuvo en el XI ante Newcastle. Roony Bardghji aguardará por una nueva oportunidad, después de jugar la primera parte ante Valencia.

El plan del Barcelona para evitar otro ‘caso Lamine Yamal’ con la RFEF

Lamine Yamal durante un amistoso contra Vissel Kobe.

En cualquier caso, el principal objetivo del cuerpo técnico es dosificar minutos con inteligencia y evitar nuevas bajas por lesión. Además de Marc-André ter Stegen, única ausencia prolongada en la plantilla, se mantienen al margen Lamine Yamal, Gavi y Alejandro Balde.

El de Mataró debe descansar al menos una semana más, a la espera de ver cómo avanzan sus molestias en el pubis. Lo propio sucede con el mediocentro andaluz, quien por ahora responde bien al tratamiento conservador en la rodilla derecha.

Con Balde, todo apunta a que el lateral recibirá el alta médica esta semana, ya que su lesión en el bíceps femoral izquierdo no era grave. Los tres fueron baja contra Valencia y, en el caso de Gavi, también ante Rayo previo al parón de selecciones.

Getafe buscará ‘arañar’ un punto en el Estadi Johan Cruyff

El Getafe, por su parte, llega con pleno de efectivos disponibles a la jornada 5 de LaLiga y la buena noticia de la inscripción de Allan Nyom durante la jornada del sábado. El defensor camerunés ya jugó el curso pasado con los madrileños, pero no había sido habilitado por problemas con el ‘Fair Play’.

Los madrileños suman 9 puntos de 12 posibles, con victorias ante Celta (0-2), Sevilla (1-2) y Oviedo (3-0), pero una dura caída en su última salida en Mestalla (3-0) contra Valencia. En ese sentido, su principal objetivo será rescatar un punto en el Estadi Johan Cruyff, un feudo donde, por ahora, el Barça ha rendido a un nivel altísimo este verano. (FC Barcelona)

