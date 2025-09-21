Real España vence a Lobos y vuelve al triunfo

Real España puso fin a su sequía de triunfos en el torneo Apertura, al doblegar 2-0 a Lobos de la UPN, en juego que cerró la jornada 11 realizado en el estadio Morazán de San Pedro Sula.

Los sampedranos tenían cinco juegos de no ganar y de paso frenaron y quitaron el invicto de los universitarios, que acumulaban cinco partidos seguidos de no perder.

Con el gane la “máquina” llegará con los ánimos por las nubes al duelo de ida de los cuartos de final de la Copa Centroamericana de la Concacaf, donde recibirá este miércoles al Plaza Amador de Panamá.

A pesar que los locales se fueron ganando al descanso con marcador de 1-0, fue un primer tiempo para el olvido, apenas dos jugadas de peligro.

Los universitarios tuvieron mayor control del balón pero sus llegadas apenas inquietaban a Luis López. Un tiro libre de José García que contuvo en dos tiempos “Buba”, fue lo más claro de Lobos.

Mientras que los sampedranos que jugaron con muchas variantes, en su primera jugada clara anotaron y fue en el último minuto del primer tempo tras un cabezazo de Anfronit Tatum que cruzó a Alex Güity para el 1-0 de la noche.

En el segundo tiempo Jeaustin Campos modificó su esquema y mandó al a sus estelares mejorando el rendimiento de su equipo y dándole vistosidad al juego.

Dixon Ramírez con un potente disparo por la izquierda puso el 2-0 al minuto 51.

Lobos intentó descontar, un fuerte remate del juvenil Juan Martínez, pero “Buba” atento se lució y contuvo el esférico, luego Kilmar Peña en dos ocasiones no pudo anotar, al final los universitarios no pudieron y fueron bajados a la casilla ocho con 13 puntos por los sampedranos que ahora son séptimos con 14 unidades.

Alineaciones:

Real España (2): Luis López, Maylor Núñez, Wesly Decas, Anfronit Tatum, Franklin Flores, Jack Jean-Baptiste (Darixon Vuelto 65’), Carlos Mejía, Gustavo Moura (Daniel Carter 65’), Ángel Girón (Edson Palacios 85’), Nixon Cruz (Deylor Cacho 70’) y César Romero (Dixon Ramírez 45’).

Goles: A. Tatum (45’) y D. Ramírez (51′)

Amonestados: C. Romero (32’) y E. Palacios (90’)

Expulsados:

Lobos (0): Alex Güity, Andrés Dávila, Geremy Rodas, Luis López, Eliu López (Andy Hernández 55’), José Fiallos, Juan Martínez, (Manuel Morales 66’) Geovanni Martínez (Kilmar Peña 45’), Cristhian Gutiérrez, German Mejía (Justin Ponce 55’) y José García (Erick Martínez 83’).

Goles:

Amonestados: E. López (9’), A. Hernández (87’)

Expulsados:

Árbitro: Armando Castro

Estadio: Morazán

Noticias Patrocinadas