Paliza histórica del Olancho FC

JUTICALPA.- Con un hat trick del sub-20 de Olancho, Yemerson Cabrera, Potros goleó 6-2 merecidamente al CD Choloma en duelo realizado en el estadio Juan Ramón Brevé Vargas.

Los goles locales de Óscar Almendares (22), Yemerson Cabrera (25, 29 y 42), Rodrigo Olivera (41) y Marlon Ramírez (53), los de la visita los consiguieron Marco Tulio Aceituno (33) y Brian Félix (73).

LAS ACCIONES:

El resultado lo dice todo, Olancho desde el primer minuto comenzó a fabricar la paliza con el gol de Almendares a los 22 minutos en pase de Alex López, mientras Yemerson Cabrera anotó sus dos primeros goles a los 25 y 29 minutos en jugadas de Diego Rodríguez.

CD Choloma quiso reaccionar, una falta en el área que dejó dudas fue decretado como penal y enviada al fondo de la red por Aceituno, a los 33 minutos.

La primera mitad se cerró con dos goles más para los locales, el uruguayo Rodrigo Olivera, quien inicialmente falló, pero el rebote le quedó franco para anotar el cuarto y cerró la primera mitad con el tercero de Cabrera en gran pase de Henry Gómez.

En el segundo tiempo vino el sexto de los locales en asistencia de Gómez que aprovechó Marlon Ramírez para el 6-1.

CD Choloma selló el marcador definitivo, 6-2, en un remate desde fuera del área de Brian Félix que sorprendió a Marcelo Banegas, quien había sustituido a Gerson Argueta.

Con este resultado, Olancho empató con Marathón en puntos y sumó ocho fechas sin perder, mientras Choloma se estanca con siete puntos en la décima posición. (GG)

FICHA TÉCNICA:

OLANCHO (6): Gerson Argueta (Marcelo Banegas) (70), Lisandro Gutiérrez, Juan Lasso (Nelson Muñoz) (34), Deyron Martínez (Yeison Mejía) (58), Diego Rodríguez, Óscar Almendares (Rogers Sanders) (46), Henry Gómez, Alex López, Roger Reyes, Yemerson Cabrera y Rodrigo Olivera (Marlon Ramírez) (46).

GOLES: Óscar Almendares (22), Yemerson Cabrera (25, 29 y 42), Rodrigo Olivera (41) y Marlon Ramírez (53)

AMONESTADOS: Ninguno

EXPULSADOS: Ninguno

CD CHOLOMA (2): Jeison Truque, José Zamora (Johny Leverón) (46), Julio Barrios, Milton Núñez (Alain Santos) (46), Yeison Mosquera, Brian Félix, Jordi Franco (Rosell Arias) (46), Yethson Chávez, Yanier Bermúdez, Kemssie Abbott (Brian Castillo) (46) y Marco Tulio Aceituno (Elí Palma) (65).

GOLES: Marco Tulio Aceituno (33) y Brian Félix (73)

AMONESTADOS: Ninguno

EXPULSADOS: Ninguno

ÁRBITRO: Jefferson Escobar

ESTADIO: Juan Ramón Brevé, Juticalpa

