Partido finalizado: CD Victoria (2) – (3) CD Olimpia

Remando desde abajo y con un marcador adverso de 2-0, el Olimpia finalmente logró una épica remontada al derrotar 3-2 al Victoria, y con esto tomar por asalto el primer lugar de la tabla de colocaciones, en un vibrante y emotivo compromiso celebrado ayer en La Ceiba.

LAS ACCIONES

Olimpia aterrizaba en La Ceiba, no solo con la misión de recuperar una plaza, que le había sido arrebatada minutos antes el Olancho FC ,sino que con la obligación de sumar los tres puntos para tomar por asalto el primer lugar de la tabla general, que hasta ese momento ostentaba el Marathón.

La misión de la Jornada 11 no era descabellada, puesto que, en esta ocasión, retaban a un Victoria, sotanero del torneo con apenas 3 puntos y con una de sus peores crisis que se reflejaba en la tabla de colocaciones.

Así las cosas y con un equipo alternativo, pensando en el duelo de la Copa Centroamericana frente a Cartaginés el próximo jueves, el blanco trató desde el inicio imponer sus condiciones, pero se encontró con un bien plantado equipo ceibeño, que comenzó a contragolpear con la velocidad de Carlos Bernárdez y Samuel Card.

Y la estrategia de Jhon Jairo López, dio sus frutos al 34’ , cuando Carlos Bernárdez puso a ganar 1-0 a los “lecheros”, la mejor versión del local se ponía en manifiesto, ante un sorprendido y desconocido equipo merengue,

bailado, maniatado y superado, en la primera parte.

Espinel, se vio obligado a recomponer en el complemento, realizó tres variantes, y se vendrían tres minutos de locura, porque al 46’ , la “jaiba” aumentaba su renta a 2-0 con gol de Allan Banegas, lo anterior desató la furia del “león”, y ya al 47’ y al 49’ , igualaba las acciones 2-2, con anotaciones de Michaell Chirinos y Jorge Benguché, respectivamente.

Pero el empate no bastaba y al 75’ ,se vino una joya de gol por intermedio de José Pinto para decretar el definitivo 3-2, que bastó para que Olimpia tomara por asalto el primer lugar de la tabla de colocaciones. (CR)

FICHA TÉCNICA

ALINEACIONES:

VICTORIA (2) – Humberto Acevedo, Pablo Cacho, Allan Banegas (Carlos Matute 79’), Daniel Delgadillo, Walter Martínez (Luis Franco 71’), Fabricio Silva (Ángel Barrios 54’), Avner Portillo, Carlos Bernárdez (Segundo Granja 79’), Rodolfo Espinal, Wisdom Quayé, Samuel Card

Técnico: Jhon Jairo López

Goles: Carlos Bernárdez (34′), Allan Banegas (46’)

Amonestados: Samuel Card, Pablo Cacho, Walter Martínez, Rodolfo Espinal

Expulsados: No hubo

Árbitro: David Cruz

Estadio: Municipal Ceibeño

OLIMPIA (3) – Edrick Menjívar, Edwin Lobo, Marcos Montiel, Facundo Queiroz (Jorge Álvarez 46’), Carlos Sánchez, Jamir Maldonado (Emanuel Hernández 46’), Agustín Mulet (Elison Rivas 79’), Michaell Chirinos (José Pinto 62’), Kevin López, Dereck Moncada (Jorge Benguché 46’), Jerry Bengtson

Técnico: Eduardo Espinel

Goles: Michaell Chirinos (47′), Jorge Benguché (49′), José Pinto (75’)

Amonestados: Facundo Queiroz, Agustín Mulet, Carlos Sánchez

Expulsados: No hubo

