Motagua a seguir enrachado

La primera vuelta se cierra con la jornada 11 del Torneo Apertura 2025-2026, donde esta noche el Motagua espera la visita de Juticalpa en un duelo clave por los primeros lugares, mientras más temprano el Platense visita al Génesis en La Paz.

La jornada se completa el domingo, con la visita del CDE Choloma al Olancho en Juticalpa, mientras en La Ceiba, Olimpia visita al Victoria y en el Morazán Real España y Lobos miden fuerzas.

MOTAGUA VRS. JUTICALPA FC

El Motagua del español, Javier López, sigue invicto y en su accionar ha mejorado, aunque en el último juego que venció a Platense tuvo dificultades, pero al final sumó los tres puntos, pero que reciben al peligroso Juticalpa deben tomar precauciones, ya que los «canecheros» ha tenido un gran torneo, por lo que no sería sorpresa que se llevaran puntos de la capital, tal como hizo con el Olimpia.

DATOS HISTÓRICOS

Último partido en Tegucigalpa, 13 de abril del 2025, Motagua goleó 5-1 a Juticalpa. Los goles «azules» de Luis Vega (2), Rodrigo Auzmendi (2), y Mathias Vázquez, mientras el descuento «canechero» lo hizo el uruguayo Rodrigo Olivera.

GÉNESIS VRS PLATENSE

Es un partido de dos necesitados, a Génesis le urge ganar para alejarse de zona de farolillo rojo, mientras Platense ya no se puede dar el lujo de perder otra vez, ya que sumó dos derrotas en forma consecutiva, aunque su equipo juega bien, pero le falta definición, pero además en defensa ha cometido errores garrafales y puntuales.

DATOS HISTÓRICOS:

Primer partido de la historia en Liga Nacional, mientras Génesis viene de empatar ante rea España, los «escualos» cayeron ante Motagua.

APERTURA 2025-2026: ESTADIO HORARIO

Y TRANSMISIÓN—MÁS PRONÓSTICO—

GÉNESIS VRS PLATENSE

Sábado 20 de septiembre del 2025

Estadio: Roberto Suazo Córdova, La Paz, 3:00 p.m.

Transmite: Deportes TVC

Árbitro: Nelson Salgado

MOTAGUA VRS JUTICALPA FC

Sábado 20 de septiembre del 2025

Estadio: Nacional, Tegucigalpa, 5:15 p.m.

Transmite: Deportes TVC

Árbitro: James Salinas

