Partido finalizado: Real Madrid (2) – (0) Espanyol

GOLES:

REAL MADRID : E. Militao (22′), K. Mbappe (47′)

El Real Madrid pone en juego el liderato de LaLiga EA Sports y su pleno de triunfos con Xabi Alonso al mando, que devolverá la titularidad a Vinícius, ante el equipo revelación en el arranque del campeonato, un Espanyol que, lanzado con 10 puntos de 12 posibles, sueña con acabar con tres décadas sin vencer en el Santiago Bernabéu.

Tras el sobresfuerzo realizado para vencer en inferioridad numérica sus dos últimos partidos -Real Sociedad en Anoeta y Olympique de Marsella en el Bernabéu-, por las expulsiones de Dean Huijsen y Dani Carvajal que le dejaron con diez, el Real Madrid recibe a un Espanyol repleto de moral.

Lo hace con lo justo en defensa, en la que se han juntado las lesiones de Trent-Alexander Arnold, Antonio Rüdiger y Ferland Mendy, a la incomprensión por la situación de Huijsen. Expulsado nada más traspasar la media hora de partido del Real Madrid en Anoeta, con una decisión del colegiado Jesús Gil Manzano que el CTA reconoció errónea en su vídeo posterior de análisis, ningún comité ha retirado la roja al central, que se perderá el duelo ante el Espanyol.

No tiene mucho más Xabi que una defensa integrada por Dani Carvajal, que llega a la cita tras cometer un error en la Liga de Campeones que le costó la roja, Éder Militao, Raúl Asencio y la posibilidad de rotar en el lateral izquierdo dando entrada a Fran García en lugar de un estelar Álvaro Carreras.

Se esperan más cambios en el once del técnico madridista, que devolverá la titularidad a un Vinícius enrabietado y con ganas de recuperar el estatus perdido. A nadie le gusta iniciar la ‘Champions’ en el banquillo, menos aún al jugador que acarició el último Balón de Oro y que ve cómo su papel en el Real Madrid ha ido cambiando tras la salida de Carlo Ancelotti. Dos suplencias en cinco partidos. Sustituido siempre que inició un encuentro.

ALINEACIONES:

REAL MADRID: Courtois; Carvajal, Militao, Asencio, Carreras; Tchouaméni, Valverde, Mastantuono; Vinicius, Mbappé y Gonzalo.

ESPANYOL: Dimitrovic, El Hilali, F . Calero, Cabrera, Romero, Pol Lozano, Urko, Edu Exposito, Dolan, Puado, Roberto

