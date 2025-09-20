Partido finalizado: Motagua (0) – (0) Juticalpa FC

Cuando todo indicaba que al Motagua se le abrían las puertas para tomar por asalto la tercera posición, al parecer fue el sorprendente Juticalpa FC, que llegó con esa mentalidad, al sacar un punto de oro, después de firmar un 0-0, en el compromiso liguero de ayer en el estadio “Chelato Uclés” .

LAS ACCIONES

El Motagua con seis partidos invicto en Liga Nacional, desde la llegada del técnico Javier López, libraba otra gran batalla para presumir su ascenso y por ahí, meterse de lleno a un tercer puesto, recibiendo a un Juticalpa FC, con sed de triunfo y tratando de no perder de vista los primeros lugares.

Así las cosas, con las piernas en el mojado césped del estadio capitalino, pero con la mente puesta en su próximo duelo del martes por la Copa Centroamericana, el “ciclón” azul no esperó mucho para adueñarse de las acciones, los primeros 15 minutos fueron controlados plácidamente por los de Javier López, no obstante el cuadro “canechero”, poco a poco se fue asentando en el terreno de juego y ya en la primera media hora, el duelo resultaba de posesión compartida, aunque sin mayores peligros en ambas porterías.

Hay que señalar que el capitalino mantuvo mayor posesión de balón, pero el olanchano cuando se atrevió, generó verdadero peligro y tuvo una acción de verdadero riesgo para el azul, con un disparo de Josué Villafranca, que milagrosamente se estrelló en el vertical derecho del portero Luis Ortiz, fue solo un susto, pero un llamado de atención para las “águilas” de cara a la segunda parte que estaba por comenzar.

De vuelta a las acciones el entrenador español, ante su necesidad, envió a la batalla cuatro variantes, buscando resolver el acertijo impuesto por el técnico Humberto Rivera, pero se encontraba con una bien plantada defensa “canechera”, que mostraba mucha personalidad y temple para por lo menos mantener la igualada.

Después y hasta el final, Motagua con muchas ganas, pero pocas ideas, intentó abrir el marcador, pero todo estaba para que ambos se repartieran un justo punto en el regular compromiso celebrado ayer. (CR)

FICHA TÉCNICA

ALINEACIONES:

MOTAGUA: (0) Luis Ortiz; Jonathan Argueta (Denis Meléndez 46’), Sebastián Cardozo (Giancarlo Sacaza 60’), Luis Vega, Cléver Portillo; Marcelo Santos, Jonathan Núñez (Jefryn Macias 46’), Rodrigo Gómez, Carlos Mejía (Klever Oliveira 46’), Jorge Serrano (Cristhoper Meléndez 46’); Mathías Vázquez

Técnico: Javier López

Goles: No hubo

Amonestados: Marcelo Santos, Denis Meléndez, Rodrigo Gómez

Expulsados: No hubo

Árbitro: James Salinas

Estadio: “Chelato Uclés”

JUTICALPA (0) – Denovan Torres, Yair Medrano (Carlos Fernández 46’, Fabricio Galindo 90+2’), Junior García, Josué Villafranca, Cristhian Altamirano (Marcelo Canales 90’), Elmer Guity, Junior Lacayo (Luis Hurtado 66’), Roger Gonzáles, Luis Garrido (Teófilo Casildo 66’), Nicolás Gómez.

Técnico: Humberto Rivera

Goles: No hubo

Amonestados: Josué Villafranca, Cristhian Altamirano, Luis Garrido, Elmer Guity, Junior García

Expulsados: No hubo

