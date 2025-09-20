Partido finalizado : Génesis PN (1) – (1) Platense

En un compromiso suspendido por unos minutos debido a una tormenta eléctrica, el Platense sufriendo con un hombre menos desde el minuto 40, igualó 1-1 ante el Génesis PN, en un “pleito” que al final resultó intenso y muy luchado, en el estadio Roberto Suazo Córdova, de La Paz .

LAS ACCIONES

El telón de la segunda vuelta en el torneo Apertura 2025 de Liga Nacional se abría en La Paz, donde los Caninos del Génesis PN recibían a un Platense con dos derrotas consecutivas y buscando recuperar terreno en su inédita visita al estadio Roberto Suazo Córdoba.

Así las cosas y con una amenaza de lluvia, fue el visitante que saltó muy ofensivo y ya al 12’ , daba un aviso mediante su goleador Erick Puerto, sin embargo, su disparo caprichosamente se estrelló en el vertical izquierdo del meta Ronaldo Balanta para suerte del equipo “canino”.

Hay que reconocer que con el correr de los minutos el duelo se mantuvo con idéntica partitura, un “tiburón” mucho más ofensivo, más claro en sus llegadas y con mayor posesión de pelota, ante un local que mostraba serios problemas ante la presión, pero que al minuto 40, se vio beneficiado con la expulsión de Carlos Pérez.

De vuelta a las acciones y pese a contar con un hombre menos, fue el cuadro porteño que tomó la iniciativa, siguió manejando las acciones y su premio a su insistencia dio sus frutos al 54’, instancia para la que su goleador Erick Puerto decretaba el 1-0.

Tras una pausa debido a la lluvia y la amenaza de tormenta eléctrica, el Génesis FC, al parecer recobró la memoria, porque de vuelta a las acciones se fue con todo en busca de la paridad y consiguió su propósito al 65’, con un definitivo gol por intermedio de Denilson Núñez que decretó el 1-1 y que bastó para que ambos se repartieron puntos por igual. (CR)

FICHA TÉCNICA

ALINEACIONES:

GÉNESIS PN: (1) Ronaldo Balanta, Cristopher Fonseca (Marvin Maldonado 77’), Ismael Santos, Antonio Polidoro (William Moncada 46’), Gabriel Araújo, Oliver Morazán (Héctor Castellanos 45’), Heber Núñez, Edwin Maldonado, Denilson Núñez, Ángel Tejeda, Jeffry Miranda (Carlos Arzú 57’).

Técnico: Fernando Mira

Goles: Denilson Núñez (65’)

Amonestados: Ismael Santos, Edwin Maldonado, Carlos Arzú, Denilson Núñez

Expulsados: No hubo

Árbitro: Nelson Salgado

Estadio: Roberto Suazo Córdova, La Paz

PLATENSE (1) – Javier Orobio, Carlos López, Brandon Santos, Pavel Jhonson, Elis García, Manuel Salinas, Alexander Álvarez (Edwardo Urbina 46’), Carlos Pérez, Yeison Arriola (Sebastián Espinoza 72’), Erick Puerto (Aldo Fajardo 72’), Nahuel Luna (Samuel Pozantes 46’)

Técnico: Raúl Cáceres

Goles: Erick Puerto (54’)

Amonestados: Carlos López, Sebastián Espinoza

Expulsados: Carlos Pérez

Noticias Patrocinadas