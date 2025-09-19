Temporal
Rai Benjamin logra el título mundial en 400 m vallas
El campeón olímpico Rai Benjamin conquistó su primer título mundial en 400 metros vallas, este viernes en Tokio, en una final en la que el brasileño Alison Dos Santos se colgó la plata.
Benjamin paró el crono en 46.52, por delante de Dos Santos (46.84) y del catarí Abderrahman Samba (47.00, bronce), mientras que el defensor del título, el noruego Karsten Warholm, fue la gran decepción con un quinto lugar (47.58).
