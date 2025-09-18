Partido finalizado: Olimpia (2) – (2) Olancho FC

En un partido que inició el miércoles y finalizó el jueves, el guardameta Edrick Menjívar, volvió a ponerse la capa de salvador del Olimpia, al atajar un lanzamiento penal al último minuto, con que el blanco empató 2-2, ante un Olancho FC, que mereció mejor suerte en su visita a la capital.

José Pinto también se convirtió en el héroe de los “melenudos” al anotar un doblete al 66’ y 68 con el que su equipo mantiene la segunda posición, por los olanchanos anotó, Diego Rodríguez (36’) y Rodrigo de Olivera (74′)

LAS ACCIONES

Hay que destacar que Olimpia y Olancho FC , se jugaban uno de los más atractivos duelos de la jornada 10 del certamen liguero el miércoles anterior, sin embargo, una fuerte lluvia durante el compromiso desnudó la fragilidad del “moderno” sistema de riego que cuenta el campo del estadio capitalino, debido a que la cantidad de agua hizo que el césped híbrido se convirtiera en una piscina.

Lo anterior obligó a que el árbitro central del encuentro, Said Martínez y el comisario del partido, Sergio Vélez, dieran por suspendido el compromiso y reanudarlo para el jueves a las 10:00 de la mañana.

El partido fue pausado al minuto 51 del partido (6 del segundo tiempo), cuando el cuadro olanchano se mantenía en ventaja en el marcador con una anotación de Diego Rodríguez al minuto 36’, con el que comenzaron ganando 1-0 los restantes 39 minutos.

Así las cosas y con unas 14 horas para recomponer y buscar la remontada, el técnico Eduardo Espinel ya en cancha seca, saltó nuevamente con el mismo ímpetu intentando por lo menos conseguir la igualada, el “problema” es que su colega Reinaldo Tilguath, saltó con la misma premisa, que era mantener el marcador y por ahí arrebatar a los blancos de la segunda posición.

El tiempo corría y se volvía el peor enemigo de los blancos, sin embargo y cuando más “atascados” parecían, tuvo que aparecer José Pinto, que, con dos goles en menos de tres minutos, al 66’ y 68’, le daba vuelta al marcador 2-1, regresaba la tranquilidad al banquillo.

Pero el “potro” lejos de rendirse, adelantó líneas, se volcó con todo al ataque en busca de la paridad y su mejor juego le otorgó su premio al 74’, instancia para la que Rodrigo de Olivera decretó la igualada 2-2.

Hay que destacar que Olancho FC, al 90+2, pudo sacar petróleo en su visita a la capital, sin embargo, una vez más, el guardameta Edrick Menjívar, se convirtió en el salvador del Olimpia, al atajar el lanzamiento penal ejecutado por Diego Rodríguez. (CR)

FICHA TECNICA :

ALINEACIONES:

Olimpia (2): Edrick Menjívar, Emanuel Hernández, José García (Carlos Sánchez 45’), Elison Rivas, José Mario Pinto, Jorge Benguché, Kevin Güity, Yustin Arboleda, Jorge Álvarez, Agustín Mulet (Axel Maldonado 45’) y Michael Chirinos (Dereck Moncada 83’).

Técnico: Eduardo Espinel

Goles: José Pinto (66′ y 68′)

Amonestados: N. Mulet (22’), J. García (24’), Kevin Güity

Expulsados: Kevin Güity

Árbitro: Said Martínez

Estadio: Nacional

Olancho FC (2): Gerson Argueta, Oscar Almendarez, Juan Diego Lasso, Yeer Gutiérrez, Deyron Martínez, Diego Rodríguez, Alexander López (Henry Gómez 75’), Rodrigo de Olivera, Juan Delgado, Omar Elvir (Denis Andino 75’) y Carlos Small (Marlon Ramírez 45’).

Técnico: Reynaldo Tilguath

Goles: D. Rodríguez (36’), Rodrigo de Olivera (74′)

Amonestados: Y. Gutiérrez (26’)

Expulsados: No hubo

