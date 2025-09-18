Marathón cierra la vuelta en Choluteca

La novena jornada del Torneo Apertura 2025-2026 de la Liga Profesional continúa con su jornada 9, donde Lobos de la UPNFM recibe al Marathón, mientras en Choloma, duelo de sotaneros, CD Choloma y Victoria.

El partido entre Juticalpa y Génesis se disputará hasta el miércoles 24 de septiembre en estadio por definir, el Óscar Peralta de San Francisco de la Paz o el Juan Ramón Brevé de Juticalpa.

UPNFM VRS. MARATHÓN

Es un partido de alto riesgo para Marathón, ya que Lobos juegan bien y lo han complicado siempre, por ello deberán montar una estrategia adecuada para sumar en suelo sintético de Choluteca.

Para los universitarios son puntos valiosos para mantenerse en zona de clasificación, aunque falta la mitad de la temporada regular.

DATOS HISTÓRICOS:

Último partido en Choluteca, 3 de mayo del 2025, empataron sin goles.

CD CHOLOMA VRS VICTORIA

Es un partido clave por los últimos lugares, ya que si ganan los locales se alejan del Victoria, pero si ocurre lo contrario, los ceibeños por primera vez saldrían del sótano.

Ambos han mostrado mejoría con sus nuevos entrenadores, pero urgente de ganar en la penúltima jornada de la primera vuelta.

DATOS HISTÓRICOS:

Partido más reciente, 6 abril 2013, empate 3-3. Por los cholomeños, Óscar Torlacoff (3), mientras por los ceibeños, Junior Lacayo, Denis Suazo y Brian Martínez. (GG)

APERTURA 2025-2026: ESTADIO HORARIO

Y TRANSMISIÓN—MÁS PRONÓSTICO—

CD CHOLOMA VRS. VICTORIA

Jueves 18 de septiembre del 2025

Estadio: Rubén Deras, Choloma, 7:30 p.m.

Transmite: Deportes TVC

Árbitro: Raúl Castro

UPNFM VRS MARATHÓN

Jueves 18 de septiembre del 2025

Estadio: Emilio Williams Agasse, Choluteca 5: 15 p.m.

Transmite: Deportes TVC

Árbitro: Selvin Brown

Noticias Patrocinadas