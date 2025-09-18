Debut del Barcelona sin Lamine Yamal

Sin su estrella Lamine Yamal, el Barcelona se estrenará en Champions ante el Newcastle en un partido que se prevé una batalla en el centro del campo y en un estadio, St James’ Park, escenario de una demostración de Faustino Asprilla hace dos décadas con los mismos contendientes.

El equipo de la Premier League presume de solidez con los brasileños Bruno Guimaraes y Joelinton y el italiano Sandro Tonali, que librarán una batalla para plantar cara a la medular azulgrana, que debería estar formada por Pedri, Frenkie de Jong y Fermín López, los tres en gran forma en este inicio de temporada.

Guimaraes, considerado como el mediocentro con más calidad del equipo del norte de Inglaterra, llegó a estar incluso en el punto de mira del Barça hace un par de años cuando el club catalán buscaba un sustituto para Sergio Busquets, según la prensa catalana, pero su alto coste -alrededor de 100 millones de euros- frenó una posible operación.

Por otra parte, Kevin De Bruyne regresará al Etihad Stadium, el que fuera su feudo en sus años en el Manchester City, como mascarón de proa de un Nápoles espectacular en este inicio de temporada.

Será el primer partido en esta edición de la Champions de los ‘Citizens’, titubeantes en la Premier, y de los napolitanos, que protagonizan un inicio perfecto de la Serie A.

De Bruyne suma dos goles en sus tres primeros partidos con el Nápoles, y se postula como uno de los argumentos del Nápoles para llegar lejos en la Champions luego de haber conquistado el curso pasado su cuarto ‘Scudetto’.

PARTIDOS DE HOY:

Club Brugge-AS Monaco

F.C. København-Bayer Leverkusen

Eintracht Frankfurt-Galatasaray

Manchester City-Napoli

Newcastle United-Barcelona

Sporting CP-Kairat Almaty. (AFP)

