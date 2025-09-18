Triunfo de oro del CD Choloma

CHOLOMA.- El nuevo CD Choloma de Jorge Ernesto Pineda ya disfruta de su primer triunfo, al vencer merecidamente 2-1 a un rival directo en zona de descenso como el Victoria de La Ceiba.

Los goles “maquileros” fueron anotados por Marco Tulio Aceituno (35) y Brian Félix (73), mientras el descuento “jaibo” del mexicano Luis Franco Zamora (89).

LAS ACCIONES:

Victoria llegó con buen dispositivo, de buscar el partido, pero la desgracia llegó temprano, en una jugada donde el portero Michael Perelló se equivoca y es expulsado por una falta fuera del área a Brian Castillo, lo que provocó la expulsión de Raúl Castro sobre el jugador ceibeño.

Eso cambió todo, y el CD Choloma que entró con prudencia, lo aprovechó rápidamente y abrió el marcador con remate de largo de Marco Tulio Aceituno que no pudo salvar el colombiano Humberto Acevedo.

Con 10 hombres Victoria luchaba por la igualada, pero más bien soportó el segundo en un golazo de Brian Félix a los 73 minutos.

Ya casi en el descuento, los ceibeños que consiguieron el descuento a través del mexicano Luis Franco Zamora, al rematar a portería, un balón suelto en el área.

Con este resultado, los ceibeños se hunden con tres puntos en el último lugar, mientras CD Choloma se aleja cuatro puntos de su rival. (GG)

FICHA TÉCNICA:

CD CHOLOMA (2) Jeison Truqué, Milton Núñez (Alain Santos) (55), Johny Leverón, Jhonatan Córdova (José Zamora) (63), Julio Bernárdez, Yethson Chávez, Jordi Franco (Wilfredo Díaz) (76), Brian Félix, Brian Castillo, Marco Aceituno (Kemssie Abbott) (63) y Axel Alvarado (Luis Núñez) (76).

GOLES: Marco Tulio Aceituno (35) y Brian Félix (73)

AMONESTADOS: Jordi Franco y Wilfredo Díaz.

EXPULSADOS: Ninguno

VICTORIA (1): Michael Perelló, Pablo Cacho, Fabricio Silva, Ángel Barrios (Dester Mónico) (46), Wysdom Quayé, Allan Banegas (Luis Franco) (76), Carlos Matute (Humberto Acevedo) (18), Samuel Card, Walter Martínez (Avner Portillo) (46), Yahir Delgadillo y Carlos Bernárdez (Marcelo Espinal) (46).

GOLES: Luis Franco (59)

AMONESTADOS: Avner Portillo y Samuel Card.

EXPULSADOS: Michael Perelló (17)

ÁRBITRO: Raúl Castro

ESTADIO: Rubén Deras, Choloma.

