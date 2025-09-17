Olimpia – Olancho FC se suspende por lluvia

Un torrencial aguacero que azotó la capital, llevó a suspender el partido entre los equipos Olimpia y Olancho FC, correspondiente a la jornada 10 del torneo Apertura de la Liga Nacional.

A pesar del moderno sistema de riego que cuenta el campo del estadio Nacional, la gran cantidad de agua hizo que el césped híbrido se convirtiera en una piscina.

En el primer tiempo la lluvia no impidió observar un buen juego, pero en el complemento el agua acumulada en el césped híbrido no dejaba correr el balón y ponía en riesgo la seguridad de los futbolista.

El agua acumulada llevó a los capitanes y entrenadores de los clubes acordar con el árbitro Said Martínez, parar las acciones.

El partido fue pausado al minuto 51 del partido (6 del segundo tiempo), los protagonistas ingresaron a los vestuarios y tras esperar alrededor de media hora el comisario del partido Sergio Vélez, explicó que por reglamento el partido se suspendía.

Las acciones entre “leones” y “potros” se reanudarán este jueves a partir de las 10 de la mañana desde el minuto 51, con el marcador 1-0 a favor del Olancho FC gracias al gol del lateral Diego Rodríguez al minuto 36.

