Olimpia busca recuperar la punta

La jornada 10 del Torneo Apertura 2025-2026, inicia hoy con dos interesantes duelos, teniendo como protagonistas a los equipos capitalinos, donde Motagua tendrá una dura visita al estadio Morazán de San Pedro Sula para enfrentar al Platense a partir de las 3:15 pm, mientras que Olimpia, intentará volver al primer lugar de la tabla de colocaciones, recibiendo al Olancho FC, en el estadio “Chelato Uclés” a las 7;30 pm.

El calendario continúa este jueves, con los choques Lobos UPNFM contra Marathón , mientras que el Choloma FC reta al Victoria, la jornada 10 se completa el próximo 24 de septiembre con el Juticalpa – Génesis PN.

PLATENSE VRS. MOTAGUA

Tras caer en su último duelo ante Olancho FC, el Platense intentará no perder de vista los primeros lugares, retando en el estadio Morazán a un Motagua, en octavo lugar, pero en franco ascenso después de la llegada del técnico Javier López, quien busca un triunfo, luego de igualar 3-3 ante la UPNFM.

DATO HISTÓRICO

El duelo más reciente entre “águilas” y “tiburones” data del 24 de abril del 2022, instancia para la que ambos igualaron 0-0 en compromiso celebrado en el estadio Excelsior de Puerto Cortés.

OLIMPIA FC VRS. OLANCHO FC

Luego de perder el primer lugar de la tabla de colocaciones en la pasada jornada 9, el Olimpia busca arrebatarle nuevamente la punta del certamen al Marathón, en esta ocasión recibiendo al Olancho FC, uno de los clubes mayormente reforzado de cara el Apertura, actualmente en la tercera posición y amenazando en serio con desplazar al albo del segundo puesto.

DATO HISTÓRICO

El más cercano enfrentamiento entre ambos data del pasado torneo Clausura, celebrado el 3 de abril del 2025, donde Olancho resultó victorioso 1-0 con solitaria anotación de Eddie Hernández.

PLATENSE VRS. MOTAGUA

Miércoles 17 de septiembre 2025

Hora: 5:15 p.m.

Estadio: Olímpico, SPS

Transmite: TVC

Árbitro: José Valladares

OLIMPIA FC VRS. OLANCHO FC

Miércoles 17 de septiembre 2025

Hora: 7:30 p.m.

Estadio: “Chelato Uclés”

Transmite: TVC

Árbitro: Said Martínez

