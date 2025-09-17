Juego Olimpia – Olancho FC, suspendido por lluvia

El partido entre los equipos Olimpia y Olancho FC que se realizaba en el estadio Nacional de Tegucigalpa, ha sido suspendido debido a la fuerte lluvia que azota la capital.

El encuentro se suspendió al minuto 6 del segundo tiempo (51’ de juego), luego que los capitanes y entrenadores de los clubes acordarán con el árbitro Said Martínez, hacer una pausa por el mal estado del terreno de juego y para cuidar la integridad de los futbolistas.

Sergio Vélez Comisario del partido explicó que tras esperar alrededor de 30 minutos que la lluvia bajara y mejoraran las condiciones del terreno de juego, determinaron suspenderlo ya que la lluvia no mermó.

Las acciones se reanudarán este jueves a partir de las 10:00 de la mañana en el estadio Nacional.

El partido lo gana el Olancho FC 1-0 con anotación de Diego Rodríguez al Minuto 36.

