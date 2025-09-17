Triunfo agónico del Motagua

SAN PEDRO SULA. Un triunfo sufrido, pero que mete por fin a Motagua en puestos de liguilla, al derrotar 2-1 en el estadio Olímpico a un rival directo como Platense que terminó presionando el marco de los “azules”.

Los goles visitantes de Mathias Vázquez (41) y Clever Portillo (43), mientras el descuento “escualo” de Eduardo Urbina (61).

EL JUEGO:

No fue un partido cómodo para Motagua, de hecho, se fue con ventaja en el primer tiempo, sin merecerlo por lo hecho en la cancha por remates de Samuel Pozantes y Carlos Pérez que de milagro no entraron y por una acción de penal no sancionada por el árbitro José Valladares a favor de los porteños.

Al margen de ellos, los “azules” se adelantaron con un gran gol por la jugada del panameño Jorge Serrano que culminó bien Mathias Vázquez.

No habían pasado ni dos minutos cuando el Motagua le asestó el golpe definitivo en jugada de Serrano y centro de Denis Meléndez que en el segundo palo de testa anotó Clever Portillo.

En el segundo tiempo, Platense manejó el juego a su antojo, aunque Motagua tuvo algunas ocasiones que salvó el portero colombiano Javier Orobio.

Los porteños se acercaron en el marcador, anotando a través de Eduardo Urbina, quien cruzó a Marlon Licona, quien tuvo una gran tarde y noche porque evitó las otras aproximaciones que lucían para un empate merecido para el primer campeón nacional.

El no ser certeros de cara al marco de Licona les hizo pagar cara la derrota que los baja en la tabla, mientras Motagua ya es cuarto previo al juego de cierre de la primera vuelta el sábado en el Nacional ante Juticalpa FC. (GG)

FICHA TÉCNICA:

PLATENSE (1) Javier Orobio, Oslan Velásquez (Eduardo Urbina) (60), Carlos López, Brandon Santos, Samuel Pozantes (Marco Reyes) (86), Rubén García, Manuel Salinas (Osman Rodríguez) (71), Ilce Barahona (Yeison Arriola) (46), Carlos Pérez, Erick Puerto y Georgie Welcome (Aldo Fajardo) (60).

GOLES: Eduardo Urbina (61)

AMONESTADOS: Manuel Salinas

EXPULSADOS: Marco Reyes (90 +5)

MOTAGUA (2): Marlon Licona, Luis Santamaría (Christopher Meléndez) (46), Sebastián Cardozo, Marcelo Santos, Riki Zapata, Clever Portillo, Jorge Serrano (Jefryn Macías) (68), Denis Meléndez, Jonathan Núñez (Luis Vega) (57), Mathias Vázquez (Maicol Cabrera) (57) y Carlos Mejía (Giancarlo Sacaza) (79).

GOLES: Mathias Vázquez (41) y Clever Portillo (43)

AMONESTADOS: Sebastián Cardozo, Denis Meléndez, Marcelo Santos, Maicol Cabrera, Luis Santamaría y Jorge Serrano.

EXPULSADOS: Riky Zapata (54)

ÁRBITRO: José Valladares

ESTADIO: Olímpico, San Pedro Sula.

