Denil Maldonado operado y es baja de Honduras en la eliminatoria

El capitán de la selección de Honduras y defensa del Rubin Kazan de la primera división de Rusia, Denil Maldonado, fue operado de su tobillo derecho.

El zaguero arrastraba su lesión desde antes de la Copa Oro, padecimiento que le ha impedido debutar con el club ruso y tener acción con la selección en los juegos de la eliminatoria al Mundial 2026.

El jugador en sus redes sociales publicó una historia cuando salía del hospital en muletas.

Por los momentos se desconoce el tiempo de recuperación que tendrá el jugador y todo indica que será baja para lo que resta de la eliminatoria donde la selección enfrentará en octubre a Costa Rica y Haití y en noviembre visitará Nicaragua y Costa Rica.

