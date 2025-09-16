Mbappé, de penalti, firma la remontada del Real Madrid

Un doblete de Kylian Mbappé, con dos tantos de penalti, en los minutos 29 y 81, permitió remontar al Real Madrid su primer partido de la temporada en la Liga de Campeones ante un Olympique de Marsella que se adelantó en el marcador gracias a un gol de Timothy Weah en el 22 (2-1).

Partido en el que se lesionó Trent Alexander-Arnold y en el que Dani Carvajal fue expulsado en el minuto 72 tras dar un cabezazo a Gerónimo Rulli. EFE

Alineaciones:

El Real Madrid inicia con: Courtois; Alexander-Arnold, Militao, Huijsen, Carreras; Tchoauméni, Fede Valverde, Güler; Mastantuono, Rodrygo y Mbappé.

Por su parte, el once titular del Olympique de Marsella lo forman: Rulli; Medina, Balerdi, Pavard, Emerson; Kondogbia, Hojbjerg, Greendwood, Weah; O’Riley y Aubameyang. EFE

Noticias Patrocinadas