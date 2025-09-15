Real España a salir de mala racha

El cierre de la novena jornada será con un partido atractivo en La Paz, donde Real España será el segundo equipo grande que visita al Génesis en esta ciudad, por lo que se prevé una buena recaudación.

Los locales necesitan ganar, hicieron un gran juego ante Olimpia en San Pedro Sula, pero lo perdieron en tiempo agregado en el debut del técnico portugués, Fernando Mira, mientras la realeza llega con tres derrotas consecutivas y con la obligación de volver a la senda de la victoria.

La realeza juega con plantel completo, por lo que no tienen excusa para buscar ganar el juego para meterse de lleno por un cupo en la liguilla hexagonal.

DATOS HISTÓRICOS:

Duelo más reciente de Génesis de local, 6 de marzo del 2025, se realizó en el estadio Nacional, donde derrotaron 2-0 al Real España, con gol de Oliver Morazán y autogol Daniel Aparicio. (GG)

APERTURA 2025-2026: ESTADIO HORARIO

Y TRANSMISIÓN—MÁS PRONÓSTICO—

GÉNESIS VRS REAL ESPAÑA

Lunes 15 septiembre 2025

Estadio: Roberto Suazo Córdova, La Paz, 3.30 p.m.

Transmite: Deportes TVC

Árbitro: Arlington Escobar

Noticias Patrocinadas