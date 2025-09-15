Real España sigue sin ganar

LA PAZ. Se cerró el telón de la novena jornada del Torneo Apertura 2025-2026 con un empate 1-1 insípido entre Génesis y Real España, ya que ambos necesitaban sumar los tres puntos.

Génesis se adelantó a los 31 minutos con gol de penal anotado por Williams Moncada, pero la visita igualó a través del panameño Daniel Aparicio (45 +3).

EL JUEGO:

Un partido de aciertos y desaciertos para ambos equipos que llegaban con la obligación de ganar, pero nuevamente regresan a casa frustrados por un pobre empate.

Los locales lucieron mejor en ciertos tramos del partido, con más claridad y entusiasmo, pero se pusieron en ventaja con un gol inmerecido.

Primero porque el que da el pase está fuera de juego y luego la falta que sancionó Arlington Escobar no existió.

Al margen de ello, el capitán del equipo, Williams Moncada, marcó muy bien, engañando a Luis “Buba” López.

Real España buscaba tibiamente el empate hasta que en un tiro libre cobrado por Jhow Benavidez se impone el panameño Aparicio y de un testazo manda la bola al fondo de la red ante la pésima salida del colombiano Rolando Balanta que daba el empate a la realeza en el filo de la primera mitad.

En la complementaria, ambos equipos tuvieron sus chispazos de gol, pero fueron los locales los que erraron las más claras, una de ellas a través de Carlos Arzú, mientras la mejor opción para la visita la salvó Balanta en remate de César Romero.

Real España desde el minuto 77 jugó con 10 hombres por doble amonestación para Devron García, una decisión acertada del árbitro Escobar.

Real España rompió mala racha de tres derrotas consecutivas, pero no avanzó en la tabla y se mantuvo séptimo, igual sucedió con Génesis que es noveno. (GG)

FICHA TÉCNICA:

GÉNESIS (1): Ronaldo Balanta, Christopher Fonseca, Ismael Santos, Jonathan Paz, Gabriel Araujo, Oliver Morazán (Carlos Arzú (46), Hebert Núñez (Marvin Maldonado) (76), Edwin Maldonado, Denilson Núñez (Juanes Ramos) (90), Jefry Miranda (Héctor Castellanos) (65) y Williams Moncada.

GOLES: Williams Moncada (31) (p).

AMONESTADOS: Williams Moncada, Héctor Castellanos, Juanes Ramos y Christopher Fonseca

EXPULSADOS: Ninguno

REAL ESPAÑA (1): Luis López, Carlos Mejía, Devron García, Daniel Aparicio, Franklin Flores, Jhow Benavidez (Maylor Núñez) (46), Jack Jean-Baptiste, Darixon Vuelto (Anfronit Tatum) (81), Mike Arana (César Romero) (62), Daniel Carter (Yeison Moreno) (85) y Nixon Cruz (Wesly Decas) (81).

GOLES: Daniel Aparicio (45 +3)

AMONESTADOS: Devron García, Daniel Aparicio, Jhow Benavidez y Nixon Cruz

EXPULSADOS: Devron García (77)

ÁRBITRO: Arlington Escobar

ESTADIO: Roberto Suazo Córdova, La Paz

