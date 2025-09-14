Marathón a recuperar el liderato

La novena jornada del Torneo Apertura 2025-2026 de la Liga Profesional continúa esta tarde en el estadio Yankel Rosenthal, donde Marathón buscará recuperar el liderato al recibir al CD Choloma, mientras en Juticalpa, en la reapertura del Juan Ramón Brevé, Potros de Olancho esperan al aguerrido Platense.

La jornada se cierra el lunes a las 3:30 p.m. en el estadio Roberto Suazo Córdova de La Paz con el duelo entre Génesis y Real España.

MARATHÓN VRS. CD CHOLOMA

Duelo vital para ambos, Marathón que quiere recuperar el liderato y en casa no pude desaprovechar derrotar a un equipo que viene con una crisis de resultados y debe ganarle hasta por una buena diferencia de goles.

En el papel, el equipo cholomeño es la víctima, con nuevo entrenador, Jorge Pineda, quien ha tenido poco espacio para transformar al equipo, pero que busca alguna manera para por lo menos llevarse un punto.

DATOS HISTÓRICOS:

Curiosamente en tres partidos previos en el estadio Yankel Rosenthal no ha existido ganadores, los juegos quedaron emparejados.

OLANCHO FC VRS PLATENSE

Dos equipos que juegan bien, de ideas frescas, de buen fútbol, de entrenadores hondureños que no son mezquinos y que seguramente en el nuevo pasto sintético darán un gran espectáculo.

En la tabla están muy de cerca, así que el ganador se suma directamente a la pugna por el liderato junto Olimpia y Marathón.

DATOS HISTÓRICOS:

Es el primer duelo de la historia, ya que Olancho FC fue el club que sustituyó en la Liga Nacional al Platense. (GG)

APERIURA 2025-2026: ESTADIO HORARIO

Y TRANSMISIÓN—MÁS PRONÓSTICO—

MARATHÓN VRS CD CHOLOMA

Domingo 14 septiembre 2025

Estadio: Yankel Rosenthal, 3 p.m.

Transmite: Deportes TVC

Árbitro: Julio Guity

OLANCHO FC VRS PLATENSE

Domingo 14 septiembre 2025

Estadio: Juan Ramón Brevé, Juticalpa, 5:15 p.m.

Transmite: Deportes TVC

Árbitro: Luis Mejía

