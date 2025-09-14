Partido finalizado : Olancho FC (2)- (1) Platense

El Olancho FC, navegando desde atrás con un tempranero gol, volvió a reencontrarse con la victoria al remontar 2-1 al Platense, en un atractivo compromiso celebrado hoy, que también marcó la inauguración de la grama híbrida del estadio Juan Ramón Breve Vargas, de Juticalpa.

El “potro” ya es tercero en la tabla de colocaciones, merced a las anotaciones de Óscar Almendares (46′) y Rodrigo Oliveira (87′), por el escualo anotó Eduardo Urbina (08’)

LAS ACCIONES

Olancho FC, tenía el honor de estrenar la nueva grama híbrida del estadio Juan Ramón Brevé y después de empatar ante lobos UPNFM, recibía a un rival directo por el tercer puesto como el Platense, equipo revelación, pese a darse cuenta días antes, de su regreso a la primera división.

Así las el “tiburón” con baja de última hora de su principal figura, Georgie Welcome, mostró sus “colmillos” muy temprano en el compromiso, porque nomás al 08’, se puso arriba en el marcador 1-0 con un bonito gol de Eduardo Urbina.

El primer campeón de la Liga Nacional daba el batacazo y el “potro” ante su necesidad, adelantó líneas en busca de la igualada, comenzó a tomar el control del partido, pero hasta el 45’, se encontró con un porteño con buen oficio, manejando los tiempos, aguantando y por momentos con mejor disposición para sumar la segunda anotación.

Viéndose superado en el marcador, el entrenador Reinaldo Tilguath se vio obligado a recomponer en la complementaria y envió toda su “artillería pesada” al terreno de juego y su estrategia le daba resultado ya al 46’, con un “señor gol” mediante el recién ingresado Óscar Almendarez con el que llegaba la igualada 1-1. Al 57’, pudo aumentar su ventaja el olanchano, sin embargo, Alex López erró su lanzamiento penal.

Lo anterior no acabó con el ímpetu del cuadro olanchano, siguió insistiendo en la remontada, sometiendo a un Platense metido atrás, y su insistencia dio sus frutos al 87’, instancia para la que Rodrigo Oliveira decretó el definitivo 2-1 que bastó para que Olancho FC alcanzara la tercera posición del torneo liguero. (CR)

FICHA TÉCNICA

ALINEACIONES:

OLANCHO FC (2) – Harold Fonseca, Mario Moncada (Yeison Mejía 46’), Edgar Benítez, Juan Lasso Olaya, Omar Elvir, Roger Sander (Óscar Almendarez 46’), José Domínguez (Alex López 46’), Juan Delgado, Cristian Calix (Diego Rodríguez 67’), Marlon Ramírez, Aarón Cabrera (Rodrigo Oliveira 46’)

Técnico: Reynaldo Tilguath

Goles: Óscar Almendarez (46’),

Amonestados: Juan Lasso Olaya, Marlon Ramírez, Juan Delgado, Edgar Benítez

Expulsados: No hubo

Árbitro: Luis Mejía

Estadio: Juan Ramon Breve, Olancho, 5:15 p.m.

PLATENSE (1) – Javier Orobio, Carlos López, Brandon Santos, Ofir Padilla, Javier Pozantes, Elías García, Manuel Salinas (Marco Reyes 83’), Eduardo Urbina (Sebastián Espinoza 61’), Yeison Arriola (Cristian Hernández 70’) , Aldo Fajardo (Erick Puerto 46’), Nahuel Luna (Osman Rodríguez 61’)

Técnico: Raúl Cáceres

Goles: Eduardo Urbina (08’)

Amonestados: No hubo

Expulsados: No hubo

