Sufriendo al liderato

SAN PEDRO SULA.- Aunque no fue el mejor partido de local para Marathón, pero sumó tres puntos valiosos que lo hacen ser líder del torneo gracias al triunfo 1-0 ante CD Choloma en duelo realizado en el estadio Yankel Rosenthal.

El único gol del juego lo anotó el argentino Nicolás Messiniti al minuto 53.

LAS ACCIONES:

No fue uno de los mejores partidos del torneo en cuanto a espectáculo, pero el CD Choloma fue un digno visitante que le vendió caro el juego al Marathón en su casa.

No hubo facilidades para que los creativos “verdolagas” como Alexy Vega y compañía exhibieran sus virtudes, ya que CD Choloma tapó todas las salidas, lo que provocaba un juego cerrado en donde los cholomeños buscaban sumar puntos.

En el segundo tiempo, los dispositivos eran parecidos hasta que Marathón se adelantó en el marcador en un tiro de esquina cobrado por Alexy Vega que desvió el panameño Javier Rivera antes de que Messiniti la mandara al fondo de la red para el único gol del partido.

Eso hizo reaccionar a la visita que tuvo algunas ocasiones claras de gol como el tiro libre Johny Leverón que pudo empatar el encuentro, pero el portero panameño César Samudio voló y salvó al Marathón de la igualada, aunque la más clara se la perdió Kemssie Abbott al minuto 90+2, se quitó la marca de dos rivales y cuando estaba frente a Samudio la elevó, salvándose de milagro los locales.

En los “verdes” resintieron cansancio de los juegos anteriores, por lo que administraron el 1-0 hasta el final, aunque la visita no se quedó de brazos cruzados, pero al final no pudieron igualar el partido.

Con este triunfo los “verdes” son líderes, aunque con un juego más que Olimpia, mientras CD Choloma, sigue penúltimo, un punto arriba de Victoria. (GG)

FICHA TÉCNICA:

MARATHÓN (1): César Samudio, José Aguilera, Javier Rivera, André Orellana, Iván Anderson, Isaac Castillo (Damín Ramírez) (64), Francisco Martínez (Kenny Bodden) (90), Brian Farioli, Alexy Vega (Jonathan Bueso) (90), Jaylor Fernández (Cristian Sacaza) (64) y Nicolás Messiniti (Odin Ramos) (78).

GOLES: Nicolás Messiniti (53)

AMONESTADOS: Javier Rivera

EXPULSADOS: Ninguno

CD CHOLOMA (0): Jeison Truqué, José Zamora, Johny Leverón, Yeison Mosquera, Yethson Chávez, Cristian Canales (Jordi Franco) (66), Mario Martínez (Brian Castillo) (60), Marco Aceituno (Kemssie Abbott) (83), Brian Félix, Alain Santos y Janier Bermúdez (Axel Alvarado) (60).

GOLES: Ninguno

AMONESTADOS: José Zamora, Marco Aceituno y Cristian Canales

EXPULSADOS: Ninguno

ÁRBITRO: Julio Guity

ESTADIO: Yankel Rosenthal.

