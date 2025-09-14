Barcelona golea al Valencia

El Barcelona recuperó la senda del triunfo en LaLiga EA Sports tras golear con solvencia al Valencia (6-0) en el Estadio Johan Cruyff.

En un encuentro en el que el conjunto visitante apenas generó ocasiones, Fermín López (min.29 y min.56), Raphael Dias ‘Raphinha’ y Robert Lewandowski (min.53 y min.66) firmaron dobletes con los que el Barça sentenció el encuentro. EFE

Alineaciones:

Barcelona: Joan García; Koundé, Eric García, Cubarsí, Gerard Martín; Casadó, Pedri; Roony, Fermín López, Rashford; y Ferran Torres.

Valencia: Agirrezabal; Foulquier, Tárrega, Diakhaby, Copete, Gayà; Santamaría, Javi Guerra, Diego López; Hugo Duro y Danjuma. EFE

