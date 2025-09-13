Motagua apunta a doblegar a Lobos

La novena jornada del Torneo Apertura 2025-2026 se comienza a disputar esta tarde en el estadio Ceibeño, cuando el resucitado Victoria recibe al Juticalpa FC, mientras por la noche en el estadio Carlos Miranda de Comayagua, el Motagua quiere mantener su racha positiva recibiendo a los Lobos de la UPNFM.

La actividad continúa el domingo a las 3 p.m, en el estadio Yankel Rosenthal, donde Marathón espera al CD Choloma, mientras en Juticalpa, se reapertura el Juan Ramón Brevé con el duelo entre Olancho y Platense.

La novena se cierra el lunes a las 3:30 p.m. con el partido entre Génesis y Real España en el estadio Roberto Suazo Córdova de La Paz.

MOTAGUA VRS. UPNFM

Es un partido vital para Motagua en su ascenso a los primeros lugares, con un mejor fútbol y una forma que va gustando a la afición azul, pero que no se fían de unos Lobos bien dirigidos por Salomón Nazar que buscarán la fórmula de frenar el ímpetu de los «azules». Se jugará en Comayagua, ya que el Nacional ha sido inhabilitado por los desfiles patrios.

DATOS HISTÓRICOS:

Partido más reciente en Comayagua, 8 de diciembre del 2019, Motagua triunfó 3-0 con goles de Roberto Moreira (2) (p) y Marcelo Estigarribia.

VICTORIA VRS. JUTICALPA FC

Victoria que por fin ganó y de visita ante Real España, no quiere perder el hijo y busca afanosamente su segundo triunfo para ir saliendo de los últimos lugares, aunque tiene un rival serio como Juticalpa, aspiran a sumar tres puntos valiosos que loo sacará momentáneamente del último lugar por primera vez en el torneo.

DATOS HISTÓRICOS

Duelo más reciente en el estadio Ceibeño, 27 octubre 2024, Victoria goleó 4-0 al Juticalpa con goles de Rolando Blacburn (3) (p) y Héctor Aranda.(GG)

APERTURA 2025-2026: ESTADIO HORARIO

Y TRANSMISIÓN—MÁS PRONÓSTICO—

VICTORIA VRS JUTICALPA

Sábado 13 septiembre 2025

Estadio: Ceibeño, La Ceiba, 5:15 p.m.

Transmite: Deportes TVC

Árbitro: Armando Castro

MOTAGUA VRS. UPNFM

Sábado 13 septiembre 2025

Estadio: Carlos Miranda, Comayagua, 7:30 p.m.

Transmite: Deportes TVC

Árbitro: Merlin Soto

Noticias Patrocinadas