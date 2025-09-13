Remontada «canechera» en el Ceibeño

LA CEIBA. En un emotivo partido, el Victoria fue sorprendido por los “canecheros” del Juticalpa FC, ya que ganaba en dos momentos del juego, pero terminó perdiendo 3-2.

Por los locales anotaron el mexicano Jahir Delgadillo (10) y Carlos Matute, mientras que por los visitantes anotaron por intermedio de Josué Villafranca (49), Junior Lacayo (70) y autogol de Wysdom Quayé (73).

EL JUEGO:

Fue un partido entretenido donde Victoria llevó la iniciativa desde el primer tiempo y en una jugada confusa se adelantó por intermedio del mexicano Delgadillo que estuvo puntual a la cita mandando a guardar el balón a los 10 minutos.

Juticalpa quiso reaccionar, pero al zaga “jaiba” en la primera mitad se plantó bien, pero al iniciar la complementaria lo igualó con un gol dudoso porque aparentemente Josué Vilafranca anotaba en fuera de juego ante vista y paciencia del árbitro Armando Castro.

Luego se vino un polémico penal, supuesta falta de Michael Perelló sobre Lacayo que Castro decretó como lanzamiento de once metros, pero Lacayo lo erró, haciendo figura al meta de Victoria.

Ese fallo le dio la emotividad al cuadro ceibeño que se fue a buscar el triunfo y lo hizo con remates desde fuera del área, consiguiendo un golazo a través de Carlos Matute (67).

Esa anotación parecía decisiva, pero Juticalpa aprovechó los horrores defensivos, uno de ellos del zaguero Fabricio Silva que regaló el balón que aprovechó Lacayo para igualar el juego 2-2.

En un balón parado ganó la visita, centro de Elmer Guity que desgraciadamente para los ceibeños desvió Wysdom Quayé a propia puerta para el definitivo 3-2 que mete a los olanchanos en los puestos de liguilla y mantiene a los “jaibos” en el frío sótano. (GG)

FICHA TÉCNICA:

VICTORIA (2): Michael Perelló, Wysdom Quayé, Pablo Cacho, Fabricio Silva, Ángel Barrios, Allan Banegas (Juan Carlos García) (82), Walter Martínez, Kolton Kelly (Avner Portillo) (20) (Stedman Pérez) (62), Yair Delgadillo, Carlos Bernárdez (Samuel Card) (62) y Dester Mónico (Carlos Matute) (46).

GOLES: Yahir Delgadillo (10) y Carlos Matute (67)

AMONESTADOS: Yahir Delgadillo y Allan Banegas

EXPULSADOS: Ninguno.

JUTICALPA (3): Denovan Torres, David Mendoza, Brian Barrios, Junior García, Jair Medrano (Carlos Fernández) (60), Axel Gómez, Roger González (Elmer Guity) (60), Luis Garrido (Teófilo Casildo) (72), Cristian Altamirano, Junior Lacayo (Fabricio Galindo) (86) y Josué Villafranca (Óscar Mendoza) (86).

GOLES: Josué Villafranca (47), Junior Lacayo (70) y Autogol Wysdom Quayé (73)

AMONESTADOS: Yair Medrano, Cristian Altamirano, Roger González, Axel Gómez y Elmer Guity.

EXPULSADOS: Ninguno

ÁRBITRO: Armando Castro

ESTADIO: Ceibeño

