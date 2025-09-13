Previa
Cuarto triunfo madridista
El Real Madrid sufrió este sábado para imponerse por 2-1 a la Real Sociedad en Anoeta, en la cuarta jornada de LaLiga, y sigue firme en el liderato con pleno de puntos.
El equipo blanco se marchó con dos goles de diferencia al descanso gracias a los tantos de Kylian Mbappé (12) y Arda Güler (44).
Pero, la expulsión del central Dean Huijsen (32) pasó factura al conjunto de Xabi Alonso, antiguo jugador de la Real Sociedad, que vio cómo Mikel Oyarzabal empataba de penal (56).
Pese a la ventaja numérica en el césped, que propició el asedio del cuadro vasco en la segunda mitad, la Real Sociedad no pudo poner las tablas en el marcador y sigue hundida en la clasificación, en la decimoséptima posición con dos puntos en cuatro partidos. (AFP)
Noticias Patrocinadas
Ver Más
13 septiembre, 2025
«Dibu» Martínez figura en empate del Aston Villa
13 septiembre, 2025
Huijsen, expulsado tras cortar un ataque de Oyarzabal
13 septiembre, 2025
Motagua apunta a doblegar a Lobos
13 septiembre, 2025
Jonas Vingegaard ganador virtual de la Vuelta
13 septiembre, 2025
Borussia Dortmund es líder provisional
La Bicolor1 septiembre, 2025
A 24 años del triunfo histórico de Honduras en Washington DC
Más de Honduras31 agosto, 2025
David Patiño es historia en Victoria
Más de Honduras7 septiembre, 2025
Selección de Tiktokers de Honduras pierde en Brasil
Embajadores1 septiembre, 2025
Con éxito clausura el FEI Jumping Chiledren s Classics 2025
La Bicolor9 septiembre, 2025
Honduras doblega a Nicaragua y lidera la eliminatoria
Más de Honduras7 septiembre, 2025
Selección de Tiktokers de Honduras pierde en Brasil
Más de Honduras26 agosto, 2025
Pineda: «VAR light es la opción de la Liga»
Más de Honduras24 agosto, 2025
Luis Alvarado: «Estoy seguro del trabajo que hago todos los días»
Más de Honduras23 agosto, 2025
Javier López: «El cambio de modelo y la intensidad es muy alto»
Embajadores20 agosto, 2025