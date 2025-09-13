Empate espectacular en el Carlos Miranda

COMAYAGUA. Un partidazo del Motagua, nuevamente ha venido desde atrás para rescatar el resultado, lo perdía 3-1 y lo terminaron empatando 3-3 con los aguerridos “lobos” de la UPNFM.

Por los “azules” anotaron el argentino Rodrigo Gómez (31) (p), Jefryn Macías (85) y Denis Meléndez (90 +1), mientras que por los “estudiosos” marcaron Cristian Gutiérrez (18), el debutante Juan Martínez (24) y Félix García (52).

EL JUEGO:

No fue un partido fácil para Motagua, no se encontraban en el terreno, los seis cambios obligados, no les permitieron acomodarse desde el inicio, mientras los universitarios bien aplicados lo presionaron hasta abrir el marcador a los 18 minutos en un balón suelto que mandó a guardar al fondo de la red, Cristian “Pin” Gutiérrez.

Ese gol fue un balde agua fría para los “azules”, pero no reaccionaban y UPNFM les asestó otro golpe con el debutante Juan García, quien aprovechó un gran pase de Jostin Ponce para anotar el segundo a los 24 minutos.

Este nuevo golpe caló hondo en el Motagua que comenzó a reaccionar hasta que la árbitra Merlin Soto decidiera sancionar como penal una falta de José Fiallos sobre Rodrigo Gómez que el mismo cobró magistralmente para descontar al minuto 31, por la vía de once metros.

En la segunda mitad, como era lógico, Motagua iba a presionar, pero estaba claro que UPNFM aprovecharía la contra y en una displicencia de la zaga “azul”, Félix García corrió hasta encontrar el tercero y poner casi en jake mate el partido.

La virtud de este nuevo Motagua del español, Javier López, es que no se da por vencido y comenzaron a presionar hasta encontrar los goles que les dio por lo menos el empate.

Tardó el descuento, ya que llegó hasta a los 84 minutos en un remate potente del ex UPNFM, Jefryn Macías, que aprovechó un gran pase de Marcelo Santos para acercar el marcador.

Esa segunda anotación provocó buscar el empate, tratando por todos los medios hasta que quedó una bola suelta en los linderos del área que Denis Meléndez la mandó a guardar con zapatazo impresionante que Alex Guity solamente adornó y que puso un 3-3 definitivo en una noche lluviosa, pero emotiva, llena de goles. (GG)

FICHA TÉCNICA:

MOTAGUA (3): Luis Ortiz, Carlos Argueta (Cristhoper Meléndez) (46), Giancarlo Sacaza, Marcelo Santos, Clever Portillo (Riky Zapata) (75), Jonathan Núñez (Mathias Vázquez) (52), Denis Meléndez, Rodrigo Gómez, Carlos Mejía, Maicol Cabrera (Yoel Castillo) (84) y Jorge Serrano (Jefryn Macías) (46).

GOLES: Rodrigo Gómez (31) (p), Jefryn Macías (85) y Denis Meléndez (90 +2)

AMONESTADOS: Rodrigo Gómez

EXPULSADOS: Ninguno

UPNFM (3): Alex Güity, Andrés Dávila, Geremy Rodas, Justin Ponce (Kilmar Peña) (69), Félix García, José García (Junior Padilla) (75), Juan Martínez (Andy Hernández) (69), Roberto Moreira (Christopher Ardón) (88), Cristhian Gutiérrez, José Fiallos y Germán Mejía.

GOLES: Cristian Gutiérrez (18), Juan Martínez (24) y Félix García (52).

AMONESTADOS: Juan Martínez, Félix García y José Fiallos.

EXPULSADOS: Ninguno

ÁRBITRO: Merlin Soto

ESTADIO: Carlos Miranda, Comayagua

Noticias Patrocinadas