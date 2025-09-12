Partido finalizado: Olimpia (3) – (2) Génesis PN

Sufriendo más de la cuenta y con un final de infarto, el Olimpia obtuvo vía libre para apoderarse del primer lugar de la tabla de colocaciones, al derrotar 3-2 ayer a un combativo y atrevido Génesis PN, que mereció mejor suerte en su complicada visita a San Pedro Sula

LAS ACCIONES

La oportunidad era inmejorable para volver a retomar la punta del campeonato y por supuesto reponerse del duro golpe que le asestó el Marathón en la jornada 7, es por eso que Olimpia aterrizaba en San Pedro Sula, intentando sumar tres puntos, ante un Génesis PN, que, aunque no era para ponerse a “temblar”, en novena posición, llegaba estrenando como técnico al portugués, Fernando Mira.

No existía excusa para albo y ya con todos sus seleccionados a disposición, no tardó mucho en adueñarse del duelo y las acciones, sus llegadas eran interminables y únicamente la mala puntera de sus atacantes evitaban la apertura del marcador.

Hay que reconocer que, tras sobreponerse al pánico inicial, el cuadro “canino”, mostró su mejor momento a partir del 23’, sometió al Olimpia y dio tres avisos mediante Denilson Núñez, que ya resultaba un dolor de cabeza para la sorprendida defensa merengue.

Pero la intensidad, presión y mejor juego del visitante dio sus frutos al 45’, después de una falta penal que convirtió en gol Ángel Tejeda, para decretar el 1-0 y la sorpresa mayúscula en el estadio Morazán.

Sometido, maniatado y superado en el marcador por su colega Fernando Mira, el técnico Eduardo Espinel, se vio obligado a recomponer en la segunda mitad y el sacrificado fue el guardameta Edrick Menjívar, pero el panorama no cambio nada, porque el cuadro “carpintero” siguió mostrando seriedad y convicción para retirarse con la victoria.

Sin embargo, el sueño visitante terminó a partir del 68’, con un gol del recién ingresado Yustin Arboleda y posteriormente otro de Emanuel Hernández al 80’ con el que Olimpia decretaba el 2-1, pero al 90’ una vez más ángel Tejeda les amargaba la noche al conquistar el 2-2.

Y cuanto todo indicaba que ambos se repartían un justo punto, tuvo que aparecer Jorge Benguche al 90+8, para certificar el definitivo 3-2, que le bastó al Olimpia para tomar por asalto el primer lugar de la tabla de colocaciones. (CR)

FICHA TÉCNICA

ALINEACIONES:

OLIMPIA (3) – Edrick Menjívar, Kevin Guity (Agustín Mulet 63’), Emanuel Hernández, Facundo Queiróz, Elison Rivas, Jamir Maldonado, Jorge Álvarez, Edwin Rodríguez (Dereck Moncada 53’), José Pinto (Michael Chirinos 69’), Jorge Benguché , Jerry Bengtson (Yustin Arboleda 63’)

Técnico: Eduardo Espinel

Goles: Yustin Arboleda (68’), Emanuel Hernández (80’), Jorge Benguché (90+8)

Amonestados: Facundo Queiróz, Edwin Rodríguez, Jorge Álvarez, Yustin Arboleda

Expulsados: No hubo

Árbitro: Jefferson Escobar

Estadio: Morazán, SPS, 7:30 p.m.

GÉNESIS PN (2) – Ronaldo Balanta; Gabriel Araujo (Carlos Arzú 67’), Jonathan Paz, Antonio Polidoro (Ismael Santos 38’), Fonseca; Edwin Maldonado, Oliver Morazán (Moisés Rodríguez 74’) , Jafeth Núñez; Denilson Núñez (Juanes Ramos 67’), Jeffry Miranda (Kevin Salazar 74’) y Ángel Tejeda.

Técnico: Fernando Mira

Goles: Ángel Tejeda (45’ penal, 90’ )

Amonestados: Ángel Tejeda

Expulsados: Ángel Tejeda

