Marathón expone liderato ante Platense

La octava jornada del Torneo Apertura 2025-2026 de la Liga Profesional continúa hoy con un interesante partido donde Marathón defiende el liderato al visitar al Platense, pero en el estadio general Francisco Morazán de San Pedro Sula.

La jornada se cierra el viernes en el mismo estadio, cuando Olimpia recibe a Génesis, ya que el Nacional está cerrado por los desfiles patrios del 15 de septiembre.

PLATENSE VRS MARATHÓN

Es un partido que luce para ser de buen nivel futbolístico como táctico con dos equipos que gustan de buen fútbol y en donde Marathón se juega el liderato ante un aguerrido equipo «selacio» que ha regresado a primera con mucha brillantez.

Se espera que hoy el cuadro «verdolaga» use a su estrella Alexy Vega, quien llega motivado con su gol con la selección, mientas los «escualos» tienen con orgullo a su joven figura, Eric Gio Puerto, en un duelo de los mejores goleadores de la liga.

DATOS HISTÓRICOS:

Último partido en el estadio Morazán, 20 enero 2021, triunfó Marathón con gol del argentino Lucas Campana. (GG)

VICTORIA VRS REAL SOCIEDAD

Sábado 22 febrero 2025

Estadio: General Francisco Morazán, 7:30 p.m.

Transmite: Deportes TVC

Árbitro: Said Martínez

