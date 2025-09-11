Vibrante empate en el Morazán

SAN PEDRO SULA. Platense y Marathón igualaron 1-1 en un partido donde se disputaba el primer lugar de la tabla que mantienen los sampedranos.

Los “verdes” se adelantaron en el marcador con gol del argentino Nicolás Messiniti (9), pero los “selacios” igualaron a través de Carlos Pérez a los 48 minutos.

EL JUEGO:

Lo de Platense no es un sueño, es un equipo que se le para bien a cualquiera y aunque comenzó flojo en el primer tiempo, pero en el transcurso del mismo le jugó de igual a igual al Marathón.

En los primeros minutos, los “verdolagas” aprovecharon la frialdad con que ingresó el cuadro porteño para anotar en una jugada individual de Cristian Sacaza, quien vio la llegada del argentino, Nicolás Messiniti y éste con su olfato goleador adelantó a su equipo.

Ese gol fue un golpe duro para los platensistas que no encontraban el camino al pórtico de César Samudio que tuvo una primera parte un poco tranquila.

En la complementaria Platense fue otro y desde el primer minuto buscó el empate que no tardó en caer en una bola suelta que aprovechó Carlos “Chuy” Pérez para vencer a Samudio, sumando su tercer gol del campeonato.

Esa anotación los motivó más, buscaban ganar el partido y en un claro penal sobre Yeison Arriola que decretó el árbitro Said Martínez encontraba la ruta para sumar el segundo tanto.

Lamentablemente el capitán Ofir Padilla erró el penal, al adivinarlo el panameño Samudio, evitando el gol que daba vuelta al marcador.

Eso no bajó el ánimo de los “selacios”, más bien, los motivó a buscar más goles, pero la puntería y las intervenciones de Samudio lo alejaban del objetivo.

Con este resultado, Marathón se mantiene de líder con 15 puntos, uno más que Olimpia, mientras Platense sigue tercero, pero con 13 puntos. (GG)

FICHA TÉCNICA:

PLATENSE (1): Julio Orobio, Samuel Pozantes, Carlos López, Brandon Santos, Ofir Padilla, Elías García, Manuel Salinas (Osman Rodríguez) (90), Carlos Pérez Sebastián Espinoza (86), Alexander Norales (Erick Puerto) (46), Jeison Arriola y Georgie Welcome (Aldo Fajardo) (46).

GOLES: Carlos Pérez (48)

AMONESTADOS: Ofir Padilla

EXPULSADOS: Ninguno

MARATHÓN (1): César Samudio, Iván Anderson, Javier Rivera, Henry Figueroa (Kenny Bodden) (46), José Aguilera, Isaac Castillo (Odin Ramos) (84), Damín Ramírez, Brian Farioli, Nicolás Messiniti, Cristian Sacaza y Alexy Vega (Francisco Martínez) (62).

GOLES: Nicolás Messiniti (9)

AMONESTADOS: Henry Figueroa, José Aguilera e Isaac Castillo.

EXPULSADOS: Ninguno

ÁRBITRO: Said Martínez

ESTADIO: Morazán, San Pedro Sula.

