Regresa la emoción de la Liga

La octava jornada del Torneo 2025-2026 de la Liga Profesional se comienza a vivir, luego de la fecha FIFA, con una jornada larga de tres partidos.

La acción se inicia en el estadio Emilio Williams y Choluteca, con la visita de Porros de Olancho a Lobos de la UPNFM, mientras en Choloma, el nuevo Motagua del español Javier López visita al CD Choloma de Jorge Pineda y en el Morazán Real España espera al Victoria del colombiano Jhon Jairo López.

La acción continúa jueves con solitario partido en el estadio Morazán, donde platense espera al Marathón y concluye el viernes en el Morazán con el partido entre Olimpia y Génesis PN.

CD CHOLOMA VRS. MOTAGUA

Es un partido que pinta para ser emotivo, un Motagua en alza ante un CD Choloma con nuevo entrenador, Jorge Ernesto Pineda, quien apenas ha tenido unas cuatro sesiones de entrenamiento para modificar algunas cosas. Los «azules» van completos y seguramente son favoritos para sumar tres puntos de visita.

DATOS HISTÓRICOS:

Último enfrentamiento en Choloma, 3 abril 2013, triunfó Motagua 3-0 con goles de Melvin Valladares, Robbie Norales y Eddie Hernández.

UPNFM VRS OLANCHO FC

Será un partido vibrante, el calor sin duda afectará ambos, pero la estrategia de dos de los mejores técnicos de la Liga será guardar fuerzas para la parte complementaría para no inclinar el juego a ninguno en particular en un partido que promete goles en un ambiente muy cálido.

DATOS HISTÓRICOS:

Duelo más reciente en Choluteca, 22 febrero 2025, empataron 1-1. Gol de UPNFM de Jairo Róchez, mientras por Potros marcó Eddie Hernández.

REAL ESPAÑA VRS VICTORIA

Real España luego de la derrota ante Motagua busca meterse de lleno en la liguilla ante un Victoria hundido en el sótano que cambio de entrenador, ya que el mexicano David Patiño no sumó ni puntos ni goles en el torneo ya ahora el colombiano Jhon Jairo López busca la metodología adecuada para sacar del sótano al cuadro ceibeño.

DATOS HISTÓRICOS:

El último partido en el estadio Morazán, 20 abril 2025, empataron 1-1. Por la realeza anotó Briain Benítez (p), mientras por los ceibeños el mexicano Yair Delgadillo (p). (GG)

APERTURA 2025-2026: ESTADIO HORARIO

Y TRANSMISIÓN—MÁS PRONÓSTICO—

REAL ESPAÑA VRS VICTORIA

Miércoles 10 septiembre 2025

Estadio: Morazán, SPS, 7:30 p.m.

Transmite: Deportes TVC

Árbitro: Raúl Castro

UPNFM VRS OLANCHO

Miércoles 10 septiembre 2025

Estadio: Emilio Williams, 3 p.m.

Transmite: Deportes TVC

Árbitro: Nelson Salgado

CD CHOLOMA VRS MOTAGUA

Miércoles 10 septiembre 2025

Estadio: Rubén Deras, Choloma, 5:15 p.m.

Transmite: Deportes TVC

Árbitro: Selvin Brown

Noticias Patrocinadas