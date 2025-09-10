Motagua goleó al CD Choloma en el Rubén Deras

CHOLOMA.- El Motagua del español, Javier López, juego a juego mejora, gusta y golea, y en esta ocasión no tuvo problemas para vencer al CD Choloma 3-0 en el estadio Rubén Deras.

Los goles del “ciclón” fueron anotados por el brasileño Kleber Oliveira (37) y el uruguayo Maicol Cabrera (57 y 75).

LAS ACCIONES:

Desde el inicio Motagua mostró su idea clara de cómo jugarle al CD Choloma en casa, sin embargo, les costó definir y en algunas ocasiones cayeron en posiciones adelantadas, por lo que tuvieron que esperar para anotar el primero.

Justamente a los 37 minutos, una gran jugada del panameño Jorge Serrano, éste ingresó al área y envió un centro rasante que dejó pasar Denis Meléndez y que de zurda mandó a guardar el brasileño Oliveira, quien no perdonó al colombiano Jeison Truqué para abrir la cuenta.

En el segundo tiempo, Motagua por precaución sacó a su goleador Oliveira e hizo ingresar al uruguayo Maicol Cabrera, quien se convirtió en la gran figura del equipo anotando doblete, el primero un golazo a los 57 minutos con un derechazo bajo y cruzado, mientras el segundo a los 75 en una gran jugada colectiva que inició desde el portero Marlon Licona y que culminó el sudamericano con remate suave que no pudo atrapar Truqué.

Motagua además desperdició un penal a través de Mathias Vázquez al minuto, quien le dibujó el remate al portero cholomeño.

El cuadro local estrenó entrenador, Jorge Pineda, quien se fue triste con la derrota 3-0 en casa ante Motagua. (GG)

FICHA TÉCNICA:

CD CHOLOMA (0) Jeison Truque, José Zamora, Milton Núñez, Mario Martínez (Brian Castillo) (58), Axel Alvarado (Brian Félix) (46), Yetson Chávez (Luis Contreras) (84), Hesler Díaz, Kemssie Abbott (Marco Aceituno) (46), Yeison Mosquera, Gefrey Ramos (Cristian Canales) (78) y Yenier Bermúdez.

GOLES: Ninguno

AMONESTADOS: Yanier Bermudez

EXPULSADOS: Ninguno

MOTAGUA (3): Marlon Licona, Christopher Meléndez, Luis Vega (Jonathan Núñez) (37), Sebastián Cardozo, Clever Portillo, Marcelo Santos, Denis Meléndez (Luis Meléndez) (68), Jorge Serrano, Jefryn Macías (Mathias Vázquez) (59) y Kleber Oliveira (Maicol Cabrera) (46).

GOLES: Kleber Oliveira (37) y Maicol Cabrera (57 y 75)

AMONESTADOS: Sebastián Cardozo, Clever Portillo, Rodrigo Gómez y Jefryn Macías

EXPULSADOS: Ninguno

ÁRBITRO: Selvin Brown

ESTADIO: Rubén Deras, Choloma

